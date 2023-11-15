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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القاهرة الإخبارية: 24 ألف لتر من السولار وصلت غزة لتشغيل سيارات أونروا

وقود
وقود

قالت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، من خان يونس، اليوم الأربعاء، إن معظم مستشفيات غزة خرجت عن الخدمة إثر نفاد الوقود.

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شاهد.. لحظة دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة

وأضافت "عوكل"، أن شاحنة الوقود التي دخلت قطاع غزة تابعة للأمم المتحدة، وسوف تستخدم لتشغيل سيارات أونروا، وحمولة الشاحنة 24 ألف لتر من السولار.

وأكدت استمرار الحصار الإسرائيلي لمجمع الشفاء في غزة، مضيفة أن الاحتلال ينفذ عمليات اعتقال للنازحين في مجمع الشفاء، كما يطلب من النازحين والمرضى بمجمع الشفاء الخروج.

وأشارت إلى أن هناك قصفًا إسرائيليًا يستهدف دير البلح وخان يونس بقطاع غزة.

 

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