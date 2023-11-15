21 نوفمبر.. الحوسبة الذكية ونظم المعلومات في المؤتمر الدولي لـ حاسبات عين شمس

ينطلق يوم الثلاثاء 21 نوفمبر المؤتمر الدولي الحادى عشر لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس فى الحوسبة الذكية ونظم المعلومات تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وإشراف الدكتورة نجوى بدر عميد الكلية ورئيس المؤتمر و الدكتورة رشا إسماعيل نائب رئيس المؤتمر ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

يشهد فاعليات المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين نخبة من الخبراء الدوليين من كبرى الجامعات الدولية في مجالات الحوسبة والذكاء الاصطناعي والاتصالات و الأمن السيبرانى وعلوم البيانات.

ويتناول المؤتمر، أهم الموضوعات فى الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة المرتبطة بالزراعة والطاقة والمياة وغيرها من التطبيقات الهامة المرتبطة بالتنمية المستدامة بالإضافة إلى الموضوعات الخاصة بإنترنت الأشياء والربوتات والأمن السيبرانى وعلوم البيانات واكتشاف المعرفة و تقنية المعلومات الحيوية والمعلوماتية الصحية وهندسة البرمجيات .

جدير بالذكر أنه سوف يتم نشر الأبحاث المقبولة والمقدمة فى المؤتمر فى قاعدة البيانات الدولية Scopus و يتم نشرها على IEEE.