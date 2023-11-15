عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

21 نوفمبر.. الحوسبة الذكية ونظم المعلومات في المؤتمر الدولي لـ حاسبات عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينطلق يوم الثلاثاء 21 نوفمبر المؤتمر الدولي الحادى عشر لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس فى الحوسبة الذكية ونظم المعلومات تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وإشراف الدكتورة  نجوى بدر عميد الكلية ورئيس المؤتمر و الدكتورة رشا إسماعيل نائب رئيس المؤتمر ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

txt

جامعة حلوان تنظم ندوة توعوية حول سرطان الثدي

txt

التعليم العالي: طب أسنان المنيا تطلق قافلة طبية مجانية لعلاج الأطفال

يشهد فاعليات المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين نخبة من الخبراء الدوليين من كبرى الجامعات الدولية في مجالات الحوسبة والذكاء الاصطناعي والاتصالات و الأمن السيبرانى وعلوم البيانات.

 

ويتناول المؤتمر، أهم الموضوعات فى الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة المرتبطة بالزراعة والطاقة والمياة  وغيرها من التطبيقات الهامة المرتبطة بالتنمية المستدامة بالإضافة إلى الموضوعات الخاصة بإنترنت الأشياء والربوتات والأمن السيبرانى وعلوم البيانات واكتشاف المعرفة و تقنية المعلومات الحيوية والمعلوماتية الصحية وهندسة البرمجيات .

جدير بالذكر أنه سوف يتم نشر الأبحاث  المقبولة والمقدمة فى المؤتمر فى قاعدة البيانات الدولية  Scopus و يتم نشرها على IEEE.

٢١ نوفمبر ..الحوسبة الذكية ونظم المعلومات في المؤتمر الدولى الحادى عشر لكلية الحاسبات و المعلومات
٢١ نوفمبر ..الحوسبة الذكية ونظم المعلومات في المؤتمر الدولى الحادى عشر لكلية الحاسبات و المعلومات
المؤتمر الدولي الحادى عشر كلية الحاسبات والمعلومات الحوسبة الذكية الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الذكاء الاصطناعي Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير من ظاهرة جوية خطيرة.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

700 جنيه| تحرك عاجل يضرب سعر الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

الكيلو هيوصل كام.. أسعار السكر في الأسواق الآن وتوقعات الأيام المقبلة

أزمة في الأهلي| انفجار نجم الفريق مستاء من كولر.. والإدارة تتدخل بهذا القرار

اللقطات الأولى لاقتحام الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء.. شاهد

الظهير الأيسر لـ بيراميدز يرغب في الانضمام للأهلي

بيان عاجل من هيومان رايتس ووتش بشأن اقتحام القوات الإسرائيلية مستشفى الشفاء

موضوعات متعلقة

جولة تفقدية لرئيس جامعة حلوان بكلية التربية لمتابعة سير العملية التعليمية

جامعة حلوان تستضيف ندوة «نعم للمشاركة.. خليك إيجابي» لتوعية الشباب

زيادة مكافأة نهاية الخدمة إلى 220 شهرا لجميع العاملين بجامعة القاهرة

لإعلانها خالية من الأمية.. تعليم الكبار ومحافظة الغربية يبحثان سبل التعاون والشراكة

ترشيحاتنا

المتحف المصري بالتحرير يحتفل بالذكرى الـ 121 على افتتاحه

مفتي الجمهورية يدين بشدة اقتحام قوات الاحتلال الهمجية لمستشفى الشفاء في غزة

الصحة العالمية: الأدوية أصبحت غير فعالة في مكافحة الميكروبات المسببة للعدوى

سرايا القدس تعلن إسقاط طائرت إسرائيلية من نوع سكاي لارك

فى رفح.. شاهد| حلاقون يقدمون خدماتهم مجاناً للنازحين من غزة

عقب اكتساحهم ورفض مصافحتهم.. ادعاءات إسرائيلية خطيرة ضد منتخب مصر للمبارزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلا شيحة تنشر صور ابنتها بالشال والعلم الفلسطيني

سر اعتذار مجلس الأهلي عن زيارة نادي الزمالك غدا| سبب إنساني أم تراجع؟

أعراضه تظهر في مراحل مبكرة.. علامات الإصابة بسرطان الرحم| تعرف عليها

معماري إندونيسي يحول قطعة أرض مهملة لأنحف فندق في العالم.. شاهد

فيديو

بمشاركة 400 عارض عالمي|مصر تنظم معرض إيديكس 2023 للسلاح في 4 ديسمبر

زعلان ومتضايق.. سر غضب على معلول من إدارة الأهلي

مناشدات لإتاحته بالأسواق.. مظاهرة حب لـ بسكوت المدارس على فيس بوك

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على مصريتين في جنوب سيناء «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ