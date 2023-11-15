جامعة حلوان تنظم ندوة توعوية حول سرطان الثدي

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان، ندوة توعوية حول مرض سرطان الثدي، بهدف التوعية بأهمية الكشف المبكر ومعرفة طرق العلاج الحديثة للمرض، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، وريادة الدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جاء ذلك بمشاركة الدكتورة نرفانا حسين، الأستاذ المساعد بقسم طب وعلاج الأورام بكلية الطب ومستشار قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للخدمات الصحية بالجامعة.

وتهدف هذه الندوة إلى تسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر الذي يرفع معدلات الشفاء.

وتحدث في الندوة كل من الدكتور هيثم أحمد عبد القادر، مدرس طب وعلاج الأورام بكلية الطب، والدكتورة يسرا فتحي طنطاوي، مدرس طب وعلاج الأورام بكلية الطب.

وتناولت الندوة موضوعات منها: أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وطرق الكشف وأعراض المرض، وكيفية الفحص الذاتي للثدي، وعوامل الخطورة، والفرق بين الأورام الحميدة والخبيثة.

وحضر الندوة 56 من السيدات العاملات بمختلف جهات الجامعة.

