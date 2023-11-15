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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الإعدام شنقا والمشدد للمتهمين بإنهاء حياة شخص لسرقته بالإكراه في القليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية ، الدائرة الثانية، بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالإعدام شنقا، والثالث بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، والرابع بالسجن المشدد 10 عاما، لقيامهم بقتل شخص لتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين. 
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 1432 لسنة 2013 جنايات مركز بنها والمقيدة برقم 1544 لسنة 2022 كلي شمال بنها، بأن كلا من: "أيمن م.أ"، “ ن. ط”، ومحمد ع.م"، "كريم ع.أ"، مقيمين بدائرة مركز بنها قتلوا المجني عليها "مصطفى عبد السلام عبد المجيد"، عمدا بدون سبق إصرار أو ترصد بأن عقدوا - العزم على قتله باله وإبان ارتكابهم الجناية تالية الوصف - وأثر اتفاق بينهم على السرقة وحال سيرهم بالمركبة قيادة الثالث منهم ابصروا سير المجني عليه بمفرده بالطريق العام ليلا متوجه الأول محرزا سلاح ناريا والرابع محرزا سلاحا أبيض وما ان ظفرا به - ومقاومته لهما - حتى أطلق الأول عيارا ناريا صوب المجني عليه فأحدث ما به من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله وإزهاق روحه حال وجود الثاني محرزا سلاحا ناريا والثالث منهم على مسرح الواقعة للشد من أزرهم.
وكشفت تحريات المباحث استيقاف المتهمين للمجني عليه بمحل الواقعة ليلًا وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر وسلاح أبيض لسرقته كرها عنه وحال مقاومة المجني عليه لهم قام المتهم الأول بإطلاق عيار ناري من سلاح ناري فرد خرطوش، ما أحدث إصابته والتي أودت بحياته.
كما تبين قيام المتهمين بالاتفاق فيما بينهم على سرقة أحد من المارة مستقلين للمركبة الآلية (توك توك خاصة وقيادة الملهم الثالث وما أن أبصروا المجني عليه حتى قاموا بالوقوف وتوجه المتهمان الأول محرزا سلاحا ناريا والرابع سلاحا أبيض، سنجة، واستوقها المجني عليه وهددا إياه لسرقته كرهًا عنه وحال مقاومة المجني عليه لهما قام الأول بإطلاق عيار ناري صوب المجني عليه فحدثت إصابته التي أودت بحياته حال وجود الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزرهما وانتظار الثالث بمركبته لهم، قاصدين من ذلك سرقته كرها عنه وقتله حال المقاومة.

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