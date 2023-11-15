سنبقى في أرضنا.. كلمات فلسطيني مؤثرة من شوارع مخيم الشاطىء

استوقف أحد المصورين في فلسطيني رجل موجهًا إليه سؤالًا جاء فيه: “شو اللي بيجبرك تضل في مخيم الشاطىء، أكثر المناطق تعرضنا للقصف في القطاع”.

رد عليه الرجل الفلسطيني: “هذه بلدي انولدت فيها وهدفن فيها، ومش هتركها ولا أحد، ولا أي أحد، هذه أرضنا، وسأظل فيها ما حييت، لإما كرماء فوق الأرض وروسنا مرفوعة عناء السماء، لاما أشلاء تحت الأرض، سنبقي هنا مهما حصل فينا، مهما ابدونا ومهما قصفونا، ومهما دمروا بيوتنا واحنا الان في بيوتنا، وسنبقي في ارضنا”.

غزة اليوم

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إنّ الحرب العدوانية الظالمة بحق شعبنا داخل قطاع غزة هي حرب على الوجود الفلسطيني والهوية الوطنية، وما يجري وصمة عار في جبين من يدعمون هذا العدوان ويوفرون له الغطاء السياسي والعسكري.

وأضاف "أبو مازن" خلال كلمته في الذكرى الـ35 لإعلان الاستقلال، اليوم الأربعاء، ونقلتها "القاهرة الإخبارية"، أنّ قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين وهو ضمن مسؤولياتنا الوطنية التي لا يمكن أن نتخلى عنها، وحاضر القطاع هو ذاته حاضر الضفة بما فيها القدس؛ قائلًا: رفضنا بكل قوة مخططات التهجير والترحيل لشعبنا، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة.

وأكد أنّ السلام العادل لن يتحقق إلا بالاعتراف بحق شعبنا في تقرير مصيره، وإعلان الاستقلال كان قرارًا وطنيًا توّجت به منظمة التحرير عقودًا من النضال الوطني لحماية الوجود الفلسطيني، مشيرًا إلى أنّ فجر فلسطين سيبزغ قريبًا ولن تذهب تضحيات شعبنا هدرًا.