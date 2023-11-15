الأونروا: استقبلنا شاحنة وقود من مصر.. وإسرائيل حظرت استخدامها إلا في نقل المساعدات

أفادت وكالة الأونروا، في تصريحات نقلتها قناة الجزيرة، اليوم الأربعاء، جاء فيها :"استقبلنا شاحنة وقود قادمة من مصر، ولكن إسرائيل حظرت استخدامها إلا في نقل المساعدات".

وقالت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، من خان يونس، اليوم الأربعاء، إن معظم مستشفيات غزة خرجت عن الخدمة إثر نفاد الوقود.

وأضافت "عوكل"، أن شاحنة الوقود التي دخلت قطاع غزة تابعة للأمم المتحدة، وسوف تستخدم لتشغيل سيارات أونروا، وحمولة الشاحنة 24 ألف لتر من السولار.

وأكدت استمرار الحصار الإسرائيلي لمجمع الشفاء في غزة، مضيفة أن الاحتلال ينفذ عمليات اعتقال للنازحين في مجمع الشفاء، كما يطلب من النازحين والمرضى بمجمع الشفاء الخروج.

وأشارت إلى أن هناك قصفًا إسرائيليًا يستهدف دير البلح وخان يونس بقطاع غزة.