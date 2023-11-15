الكويت تستعد لإطلاق معرض الكتاب الدولى 2023 فى دورته الـ46

يستعد صناع النشر وينتظر جمهور القراءة انطلاق فعاليات معرض الكويت الدولى للكتاب 2023 فى دورته الـ46، والتى من المزمع انطلاقها فى الفترة من 22 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2023.

ومن المقرر أن يعلن المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب، خلال الأيام المقبلة، عن تفاصيل الدورة الـ46، بما تحمله من برنامج ثقافى متنوع، وحجم المشاركات من دور النشر العربية والكويتية، وأبرز الأسماء المشاركة فى فعالياته.

يشار إلى أن معرض الكويت الدولى للكتاب انطلق فى دورته الأولى فى الأول من نوفمبر لعام 1975 م بمشاركة المؤسسات الحكومية ودور النشر من الكويت والدول العربية.

واستمر المعرض عاما بعد عام يتألق بالمشهد الثقافى فى الكويت والمحيط الإقليمى والعربى؛ حيث احتل مكانة مميزة على خارطة معارض الكتب العربية.

يعتبر المعرض الحدث الثقافي الأكبر الذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب سنويًا من حيث عدد المشاركين والجمهور الزائر للمعرض، فهو محطة تفاعل بين الكتَاب والناشرين والقراء.

ففي فضاءات المعرض تلتقي القيم الإبداعية وتتطور العلاقة المعرفية بين صناع الرأي والفكر والمتلقي، حيث تقام الندوات والمحاضرات والأمسيات الشعرية بالنشاط الثقافي المصاحب للمعرض.

كما يخصص المعرض صالة للطفل تحتوي على دور النشر المختصة بكتب الأطفال، ويتضمن جناح مراقبة ثقافة الطفل بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، والذي يقدم برنامجا متميزا للطفل من ورش عملية وفنية وعروض وأندية لقراءة وكتابة القصة.