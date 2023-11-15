زيادة أسعار تونة صن شاين .. تعرف على التفاصيل

ارتفعت أسعار تونة صن شاين وفقا لما اعلنت عنه شعبة السلع الغذائية بغرفة للاسكندرية التجارية

وحسب قائمة الأسعار المرسلة للتجار أعضاء الغرف التجارية والتجار، سجل سعر تونة صن شاين قطعة واحدة سهلة الفتح 200 جرام، نحو 60 جنيهًا، وسعر تونة صن شاين 185 جرامًا سهلة الفتح نحو 55 جنيها.

و يستعرض " صدى البلد" اسعار التونة ماركة صن شاين وهى كالتالى:

ارتفع سعر علبة تونة صن شاين قطع وزن 185 جراما في الأسواق المصرية، بنحو 8 جنيهات، ليصبح سعر العبوة الواحدة 55 جنيها بدلا من 47 جنيها.

ارتفع سعر علبة تونة صن شاين مفتتة وزن 95 جراما، بنحو 5 جنيهات، ليصبح سعر العلبة 22 جنيهات بدلا من 17 جنيها.

كما ارتفع سعر علبة تونة صن شاين شرائح وزن 120 جراما، بنحو 15 جنيها، ليصبح سعر العلبة 70 جنيها بدلا من 55 جنيها في الأسواق.

وارتفع سعر صن شاين سعر علبة التونة وزن 170 جراما قطع فانسي بنحو 18 جنيها، ليصبح سعر العبوة 65 جنيها في الأسواق.

وارتفع سعر بيع عبوة صن شاين إكسبريس تونة مفتتة بالفلفل زنة 150 جرام إلى 30 جنيه بدلًا من 22 جنيها.

وارتفع سعر بيع عبوة صن شاين ماكريل زنة 350 جرام 6 جنيهات إلى 60 جنيها بدلا من 54 جنيها في السابق.

ووصل سعر صن شاين سردين عادي 125جم إلى 35 جنيها.