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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| الوقود يدخل غزة وتصريحات حاسمة لوزيري الخارجية المصري والأيرلندي برفض تهجير الفلسطينيين

غزة
غزة

تناولت برامج التوك شو عدد من الملفات والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها في التقرير التالي:

 

شاهد: دياز لاعب ليفربول يلتقي للمرة الأولى بوالده بعد إطلاق سراحه 

https://www.elbalad.news/6000178 

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، دياز لاعب ليفربول يلتقي للمرة الأولى بوالده الذي تم إطلاق سراحه. 

ووفقا للتقرير، أعلن الاتحاد الكولومبي لكرة القدم، الثلاثاء، أن لويس دياز جناح ليفربول ومنتخب كولومبيا التقى بوالده للمرة الأولى منذ حادث الاختطاف الذي تعرض له.

وزير الخارجية الأيرلندي: يجب وقف إطلاق النار والعمل على حل الدولتين لإحلال السلام بالمنطقة
 
أكد وزير الخارجية الأيرلندي ميهول مارتن، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، أن الموقف في غزة متفاقم في ظل الأزمة الإنسانية بالقطاع، مضيفا أن نحتاج إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة. 

الخارجية: مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار
 أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار. 
 

 

أسعار الذهب والدولار اليوم.. وتحرك جديد لـ عيار 21|أخبار تهمك

أسعار الذهب.. قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأربعاء 15-11-2023، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

 

وصول دفعة جديدة من الفلسطينيين حاملي الجنسيات المزدوجة إلى معبر رفح

أكد مصطفى عبدالفتاح، مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، اليوم الأربعاء، وصول دفعة جديدة من الفلسطينيين حاملي الجنسيات المزدوجة، معبر رفح. 

 

الرئيس الفلسطيني: رفضنا بكل قوة مخططات التهجير والترحيل لشعبنا

 قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إنّ الحرب العدوانية الظالمة بحق شعبنا داخل قطاع غزة هي حرب على الوجود الفلسطيني والهوية الوطنية، وما يجري وصمة عار في جبين من يدعمون هذا العدوان ويوفرون له الغطاء السياسي والعسكري.

 

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 15-11- 2023

استعرض برنامج «8 الصبح» على قناة «دي إم سي» أسعار الخضراوات والفاكهة ، اليوم الأربعاء 15-11- 2023.

 

شاهد.. لحظة دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة

أذاعت قناة "القاهرة الإخبارية" فيديو للحظة دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة. 

 

ظاهرتان جويتان| الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اليوم الأربعاء

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس و أبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأربعاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

 

الخارجية الأردنية: اقتحام مستشفى الشفاء إمعان في انتهاك القانون الدولي

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية الأردنية، أدانت اقتحام مستشفى الشفاء في غزة وحملت إسرائيل مسؤولية سلامة المدنيين والطواقم الطبية. 

وأوضحت القناة أن الخارجية الأردنية، أكدت أن تواصل تدمير المرافق المدنية بغزة  هو إمعان في انتهاك القانون الدولي الإنساني وجرائم حرب.

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