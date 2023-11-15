ثلاثة أشهر.. تخفيض سن القبول بالصف الأول الابتدائى بالدقهلية

وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية علي تخفيض سن القبول بالصف الأول الابتدائى ثلاثة أشهر عن السن المقرر بإدارات دكرنس و بني عبيد وتمي الأمديد وميت سلسيل لمواليد الفترة من 2 اكتوبر 2017 وحتي 30 نوفمبر 2017 نظراً لوجود كثافات منخفضة لأعداد طلاب الصف الاول الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2023/2024 مع عدم السماح بتحويل التلاميذ من هذه الإدارات الا بعد عام دراسي كامل.

وأشار "مختار " الي أن النزول بالسن المقرر في الإدارات سالفة الذكر تمت الموافقة عليه لوجود اماكن شاغرة وتحقيق الكثافة المطلوبة وتحقيق رغبة أولياء الأمور .

جاء ذلك بناءاً علي ما عرضه ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهليه علي محافظ الدقهلية.