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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ثلاثة أشهر.. تخفيض سن القبول بالصف الأول الابتدائى بالدقهلية

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  علي تخفيض سن القبول بالصف الأول الابتدائى ثلاثة أشهر عن السن المقرر بإدارات دكرنس و بني عبيد وتمي الأمديد وميت سلسيل لمواليد الفترة من 2 اكتوبر 2017 وحتي 30 نوفمبر 2017 نظراً لوجود كثافات منخفضة لأعداد طلاب الصف الاول الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2023/2024 مع عدم السماح بتحويل التلاميذ من هذه الإدارات الا بعد عام دراسي كامل.

وأشار "مختار " الي أن النزول بالسن المقرر في الإدارات سالفة الذكر تمت الموافقة عليه لوجود اماكن شاغرة وتحقيق الكثافة المطلوبة وتحقيق رغبة أولياء الأمور .

جاء ذلك بناءاً علي ما عرضه ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهليه علي محافظ الدقهلية.

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية محافظ الدقهلية وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية بالدقهلية الدقهلية

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