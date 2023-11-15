موقفتش جنبي.. القصة الكاملة لـ طلاق بوسي وهشام ربيع

أعلن رجل الأعمال هشام ربيع انفصاله عن زوجته المطربة بوسي بعد عام من زواجهما، وقال إن زوجته بوسي لم تقف بجانبه في محنته على عكس زوجته الأولى وأم أولاده، ما جعله يمر بحالة نفسية سيئة.

ونستعرض القصة الكاملة لطلاق بوسي وهشام ربيع:

ظهرت بوسي في العديد من المناسبات مع رجل الأعمال هشام ربيع بإطلالات مختلفة، وكان يبدو عليهما الحب الشديد لبعضهما البعض.

وكانت بوسي تحرص على مشاركة متابعيها صورا لهما باستمرار، وكانت تعتمد في ظهورها مع زوجها على إطلالات تجمع بين الكاجوال والكلاسيك.



ظهور بوسي بعد الطلاق

خطفت الفنانة بوسي أنظار متابعيها في أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت بوسي بإطلالة أنثوية، حيث ارتدت فستانا طويلًا باللون الخضر أبرز رشاقة خصرها، ووضعت لمسات من المكياج الناعم مرتكزًا على الكحل لتبرز جمال عينيها وأحمر الشفاه.

ومرت علاقة بوسي وهشام ربيع بالعديد من الأزمات خلال عام ونصف العام، بداية من حفل زفافهما، مرورا بعودته إلى زوجته السابقة وأم أولاده، ونهاية بحبسه بسبب طليقها.



بداية قصة بوسي وهشام

تزوجت بوسي رجل الأعمال هشام ربيع خلال عام 2022، في حفل زفاف ضخم حضره عدد كبير من نجوم الفن والغناء، ووقع عدد من المشكلات بينهما فيما بعد بسبب قراره بالعودة إلى زوجته الأولى وأم أولاده، وانتشرت شائعات حول انفصال المطربة لهذا السبب، لكنهما عادا سويا مرة أخرى، وظهرا مؤخرا في الكثير من المناسبات والأفراح بالوسط الفني.

في الوقت نفسه، اختفت ضرة الفنانة بوسي عن الأضواء، وحولت حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مزيد من الخصوصية، بعدما عادت من العمرة وارتدت الحجاب، بعد الأزمات التي تسببت بها في حياة هشام ربيع.



بيان انفصال بوسي وهشام ربيع

أكد رجل الأعمال هشام ربيع، أن الانفصال تم بهدوء وإنهاء كل شيء بينهما بالود، مشيرا إلى أنه لن يدخل في أي مهاترات بشأن هذا الموضوع، والتي من شأنها تعطيل مسار حياته الشخصية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رجل الأعمال هشام ربيع، أن الفترة المقبلة ستشهد عملا مكثفا من جانبه لافتتاح عدد من فروع تصفيف الشعر في شتى محافظات الجمهورية، وستشهد انطلاقة جديدة لسلسلة فروعه، مؤكدا أنه يركز حاليا على عيش حياة هادئة ومستقرة مع زوجته أم أولاده التي يكن لها كل احترام وتقدير.