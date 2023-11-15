عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف يشكر رئيس الجمهورية على اهتمامه برفع مستوى الأئمة والوعاظ وأمناء الفتوى

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

كرَّم كل من أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وأ.د/ شوقي علام مفتي الديار المصرية وأ.د/ محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف الأئمة والوعاظ وأمناء الفتوى الذين اجتازوا الدورة التدريبية لتنمية المهارات الإعلامية بمقر الهيئة الوطنية للإعلام، والتي عقدت بالتعاون بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية مع الهيئة الوطنية للإعلام، بمقر الهيئة الوطنية للإعلام في الفترة من 5/ 11/ 2023م حتى 15/ 11/ 2023م.

وزير الأوقاف يشكر رئيس الجمهورية على اهتمامه برفع مستوى الأئمة والوعاظ وأمناء الفتوى

وفي كلمته وجه أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمامه برفع مستوى الأئمة والوعاظ وأمناء الفتوى، ومتابعة سيادته بكل دقة تدريب الأئمة والوعاظ وأمناء الإفتاء متابعة دقيقة، مؤكدًا أن هذه الدورة تهدف إلى رفع كفاءة الأئمة والوعاظ وأمناء الفتوى في مجال الخطاب الديني عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

12 سُنة تبني لك بيتا في الجنة .. أوصى بها النبي كل يوم وليلة

ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكسل.. وما السورة التي تمنعه؟

ووجه وزير الأوقاف الشكر لـ حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الذي قدم كل الدعم وكل التيسير وكل المتابعة لهذه الدورة، فهذه هي الدورة الرابعة، في تنمية المهارات الإعلامية للأئمة والواعظات، وهي الدورة الأولى المشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء بالتنسيق مع أ.د/ محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، وأ.د/ شوقي علام مفتي الجمهورية، كما قدم الشكر للهيئة الوطنية للإعلام ومعهد الإذاعة والتلفزيون بها وكل من قاموا بالتعاون والتنسيق في هذه الدورة.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن الوزارة بصدد تنظيم المزيد من هذه الدورات للمتميزين من الأئمة والواعظات بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، وأن دورة تنمية المهارات الإعلامية لواعظات الأوقاف وواعظات الأزهر الشريف وأمينات الفتوى بدار الإفتاء المصرية ستنطلق يوم 26 نوفمبر الجاري.

ووجه وزير الأوقاف النصح للأئمة والوعاظ وأمناء الفتوى إلى ضرورة استثمار هذه الدورة، فهي بمثابة النقلة المتميزة في الأداء الدعوي والإعلامي، مع ضرورة المحافظة على الشكل والمضمون وتجنب الوقوع في فخ الغرور أو الاستعلاء بالعلم أو العبادة أو الظهور الإعلامي، مع الحرص على التحصيل والتدريب المستمر، فحيث تتوقف عن التحصيل والتعلم وتطوير ذاتك يسبقك الزمن ويسبقك الآخرون، وربما تتخلف عن ركب معاصريك.

الأوقاف وزير الاوقاف الهيئة الوطنية للاعلام مفتي الديار المصرية وكيل الأزهر الأئمة والوعاظ رئيس الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير من ظاهرة جوية خطيرة.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

700 جنيه| تحرك عاجل يضرب سعر الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موقفتش جنبي.. القصة الكاملة لـ طلاق بوسي وهشام ربيع

بعد القبلة الجريئة.. فنانة شهيرة تعلن موعد زفافها على حبيبها

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

البنك المركزي يقرر رفع حدود السحب اليومي والشهري للأفراد والشركات.. تفاصيل

بيان عاجل من ألمانيا بشأن الدعوات الإسرائيلية لتهجير سكان غزة لدول أخرى

الكيلو هيوصل كام.. أسعار السكر في الأسواق الآن وتوقعات الأيام المقبلة

موضوعات متعلقة

12 سُنة تبني لك بيتا في الجنة .. أوصى بها النبي كل يوم وليلة

ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكسل.. وما السورة التي تمنعه؟

ماذا قال الرسول عن سورة طه ..أسرارها ولماذا رق لها قلب الفاروق عمر؟

3 أسرار ربانية تقيك الهم والقلق والحزن.. أخبر بها القرآن الكريم والسُنة

أفضل صيغ الصلاة على النبي.. 8 كلمات مجربة لقضاء الحوائج وفك الكروب

هل تتبع عورات الناس من الكبائر.. وكيف أتوب عنها؟.. 5 أمور احذرها

دعاء رؤية هلال شهر جمادى الأولى .. سُنة عظيمة لا تغفلها اليوم

النشرة الدينية|متى شهر جمادى الأولى 2023؟.. واحذر من خطأ شائع عند الصلاة على النبي

ترشيحاتنا

المفتي: الرسالات السماوية جميعًا عُنِيَتْ في المقام الأول ببناء الإنسان وتطويرِه وتأهيلِه

85 جنيها ..استعيد كارت شحن عداد الكهرباء المفقود في نص ساعة

مراسلة القاهرة الإخبارية من غزة: اشتباكات عنيفة شمال القطاع .. وحصار مستشفيات

فيتوريا يكشف استعداداته لمباراة جيبوتي

دعوات لوقف إطلاق النار.. انخفاض الدعم الشعبي الأمريكي لـ إسرائيل

الأمم المتحدة : الأونروا تحتاج إلى إفساح المجال لها لتهيئ ملاجئ للفلسطينيين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موقفتش جنبي.. القصة الكاملة لـ طلاق بوسي وهشام ربيع

في ذكرى محمد فريد.. أقام مدارس ليلية ووضع صيغة موحدة للمطالبة بالدستور

وزير الدفاع يطالب بوقف التصعيد في غزة وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

الكويت تستعد لإطلاق معرض الكتاب الدولى 2023 فى دورته الـ46

فيديو

وزير الدفاع يطالب بوقف التصعيد في غزة وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

رمز للمقاومة الفلسطينية.. إسرائيل تمنع البطيخ عن غزة وأعلنت اعتقال من يشتريه

بعد أقل من سنتين..انتهاء قصة زواج بوسي وهشام ربيع «فيديوجراف»

بمشاركة عالمية|مصر تنظم معرض إيديكس 2023 للسلاح في 4 ديسمبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ