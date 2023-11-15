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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من ألمانيا بشأن الدعوات الإسرائيلية لتهجير سكان غزة لدول أخرى

قطاع غزة
قطاع غزة

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، كريستيان فاجنر، على دعوة وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بضرورة تهجير سكان غزة إلى دول أخرى، واصفا التصريحات بأنها غير مقبولة.

وقال فاجنر، خلال مؤتمر صحفي للحكومة، إن “مثل هذا القرار ليس له أي فائدة وهو غير مقبول”، مشيرا إلي أن السلطات الألمانية تدعم مبدأ الدولتين في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات ما وصفته بالفاشي سموتريتش، معتبرة أن تصريحات الوزير العنصرية تستخف بالموقف الدولي الرافض لتهجير الفلسطينيين.

وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، اعتبر أن تهجير سكان غزة "هو الحل الإنساني الصحيح لهم وللمنطقة".

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وقال سموتريش في بيان، إنه يرحب بمبادرة أطلقها أعضاء في الكنيست لتهجير سكان غزة طوعا باتجاه دول العالم التي توافق على استقبالهم.

غزة

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بيان عاجل من ألمانيا بشأن الدعوات الإسرائيلية لتهجير سكان غزة لدول أخرى

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