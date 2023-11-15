تبرعوا بـ100 ألف جنيه لحياة كريمة.. حملة السيسي تشكر العاملين بالصحافة والطباعة والإعلام

قررت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، التبرع بمبلغ وقدره 100 الف جنيه (فقط مائة ألف جنيه لا غير)، لمؤسسة حياة كريمة، لتقديم كافة سبل الدعم الانساني والطبي لأشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن ذلك يأتي استجابة لتوجيه المرشح للحملة بدعوة جميع الجهات الراغبة في المساهمة في الحملة الرسمية بتوجيه تبرعاتهم في حساب المؤسسات والجمعيات الأهلية وعلى رأسهم مؤسسة حياة كريمة لخدمة القضية الفلسطينية ودعماً للإخوة الأشقاء في غزة.

وتوجهت الحملة بالشكر للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار على تبرعهم بمبلغ مائة ألف جنيه لصالح أشقائنا في غزة، وذلك انطلاقاً من توجيهات المرشح الرئاسي بتوجيه التبرعات للمؤسسات الخيرية والأهلية المصرية خاصة مؤسسة حياة كريمة لأشقائنا في غزة وللقضية الفلسطينية.