انعقاد برنامج البناء الثقافي بالمجمع الإعلامي بالغردقة لأئمة وواعظات البحر الأحمر

نظمت وزارة الأوقاف فعاليات برنامج البناء الثقافي بالمجمع الإعلامي بالغردقة لأئمة وواعظات أوقاف البحر الأحمر اليوم الأربعاء بحضور اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة نائبا عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، والدكتور هاني عنتر السباعي مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر، والدكتور عبد الباسط عثمان مدير الدعوة وعدد من الأئمة والواعظات بالمديرية.

وخلال اللقاء أعرب اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة عن شكره للأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة على جهوده المتميزة في النهوض بالدعوة والدعاة، كما أشاد بالدور التوعوي الذي تقوم به وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير من خلال الأنشطة الدعوية والقرآنية المتنوعة، مشيرًا إلى أهمية أن يكون الداعية يمتلك العزيمة والإصرار على تبليغ ونجاح دعوته، مؤكدًا أن مصر شهدت طفرة تنموية إيجابية غير عادية بالبناء، والتعمير الجاد، والمتواصل والمستمر في كل المجالات، وذلك تحقيقًا لرفعة مصر، وتعزيزًا لدورها في هذا الزمان الذى يعبر عن قوة مصر العظيمة وكيانها الكبير.

وخلال اللقاء أكد الشيخ هاني السباعي مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر أن وزارة الأوقاف تهتم ببناء الداعية في كافة المجالات لمواكبة جميع التطورات، وقد حققت الوزارة طفرة ملموسة في اهتمامها بالمساجد مبنى ومعنى، وأكد خلال اللقاء على ضرورة المشاركة الفعالة فهي حق الوطن وواجب الوقت.

وتم عقد مقرأة الأئمة واختتم اللقاء بزيارة إلى المكتبة العامة في الغردقة وحديقة الأسرة بالغردقة.

وانطلقت فعاليات اللقاء الثاني من برنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات بأوقاف الإسماعيلية اليوم الأربعاء بقاعة مناسبات مجمع الشهداء، بحضور اللواء ماهر كامل هشام سكرتير عام مساعد محافظ الإسماعيلية نيابة عن اللواء أ.ح شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية وحضور الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل مدير مديرية أوقاف الاسماعيلية، وأ.د رانيا مصطفى محمود وكيل كلية الطب البشري لشئون الامتحانات وتعليم الطلاب بجامعة السويس.