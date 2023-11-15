عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الصحة التركي: نقل الأطفال ومرضى السرطان من غزة إلى مصر

صدى البلد

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الأربعاء، إنه سيتم أولاً نقل الأطفال ومرضى السرطان من غزة إلى مصر، وفي المرحلة الثانية سيتم نقل بعض المرضى إلى تركيا بطائرة الإسعاف.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي منعقد مع نظيره المصري الدكتور خالد عبدالغفار أثناء زيارته لمصر. 

وصرح وزير الصحة فخر الدين قوجة أنه من المخطط أولاً نقل الأطفال ومرضى السرطان من غزة إلى مستشفيات الشيخ زويد والعريش في مصر، وفي المرحلة الثانية سيتم نقل المرضى الذين في حالة مناسبة إلى تركيا بطائرة الإسعاف.

وبعد زيارة المصابين الذين تم جلبهم من غزة إلى مستشفى معهد ناصر للأبحاث، عقد الوزير الصحة خالد عبد الغفار مؤتمرا صحفيا مشتركا مع وزير الصحة التركي فخر الدين جوقة.

وذكر قوجة خلال المؤتمر أن الجانبين المصري والتركي عملوا بشكل وثيق ، كما وتعاون مع نظيره المصري الدكتور خالد عبد الغفار على مستوى الفرق الشخصية والفنية بعد الأحداث التي بدأت في غزة في 7 أكتوبر.

وقال قوجة أنه أجرى العديد من المكالمات الهاتفية والفيديو الجماعية مع أخيرًا، كما عقد مساء أمس مؤتمرًا عبر الفيديو لمدة ساعة ، كما تعمل الوفود الفنية المصرية التركية معًا لمدة شهر تقريبًا. لقد قام للتو بزيارة مرضى غزة الذين يتلقون العلاج في القاهرة.

وقال أنه من المقرر بعد ذلك، أنه سيذهب إلى العريش لزيارة المرضى هناك ونواصل اجتماعات وفده مع الحكومة المصرية .

وتابع قوجة: " من المخطط في المرحلة الأولى نقل مرضى السرطان، وخاصة الأطفال، من بوابة رفح الحدودية إلى مستشفيي الشيخ زويد والعريش، ونحن نخطط لعلاج هؤلاء المرضى بالتعاون مع طاقم طبي من تركيا وزملائهم المصريين، وفي المرحلة الثانية، من المخطط نقل المرضى المناسبين إلى تركيا بطائرات الإسعاف".

'سنترك الأيام الصعبة خلفنا بتضامن قوي'
وصرح وزير الصحة التركي  فخر الدين قوجة بأن الأنشطة الدبلوماسية المستمرة لنقل المرضى إلى معبر رفح الحدودي ينفذها فريق التنسيق الصحي المشكل من مسؤولين من تركيا ومصر وإسرائيل.

وتوجه قوجة بالشكر وزير الصحة خالد عبد الغفار بالنيابة عن حكومة وشعب تركيا على التعاون البناء الذي أبداه في هذه العملية. 

وأوضح قوجة أنه يأمل أن نترك هذه الأيام الصعبة وراءنا بتضامن قوي. 

وأضاف أنه من ناحية أخرى، في الاجتماع الثنائي الذي عقد في الصباح، اتفق الجانبان على المعرفة المتبادلة وتبادل الخبرات والتعاون الوثيق في جميع مجالات الصحة.

وأضاف قوجة أنه قام بدعوة الدكتور خالد عبد الغفار وفريقه إلى تركيا في أقرب وقت ممكن.

والتقى وزير الصحة قوجة ، الذي قام بأحدى مستشفى سرطان الأطفال برفقة وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار، بأطفال مرضى السرطان الذين تم جلبهم من غزة.

وتحدث قوجة مع الأطفال وعائلاتهم واحدًا تلو الآخر، وقدم لهم الألعاب كهدايا، وتلقى معلومات عن صحتهم من الأطباء، كما قام بفحص أعمال الأطفال في غرف العلاج بالفن والموسيقى بالمستشفى.

كما أولى الوزير قوجة اهتماما كبيرا لطفل يدعى مجاهد من غزة، فقد عائلته بأكملها في الهجمات الإسرائيلية ويتلقى العلاج في المستشفى تحت إشراف جدته.

الأربعاء التعاون البناء الإسعاف اجتماعات الحكومة المصرية الدكتور خالد عبد الغفار الدكتور خالد عبدالغفار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| تحرك عاجل يضرب سعر الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

توظيف 180 ألف عامل .. الحكومة تزف نبأ سارا لهذه الفئات

موقفتش جنبي.. القصة الكاملة لـ طلاق بوسي وهشام ربيع

البنك المركزي يقرر رفع حدود السحب اليومي والشهري للأفراد والشركات.. تفاصيل

بعد القبلة الجريئة.. فنانة شهيرة تعلن موعد زفافها على حبيبها

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

بعد طلاقها .. رد فعل غير متوقع من غادة عبد الرازق بشأن بوسي

الكيلو هيوصل كام.. أسعار السكر في الأسواق الآن وتوقعات الأيام المقبلة

موضوعات متعلقة

زاعمين أنها لحزب الله.. جيش الاحتلال يقصف عدة مواقع بجنوب لبنان

بحضور وزيرة التخطيط.. انعقاد قمة «قلب واحد من أجل فلسطين» بإسطنبول

الصفدي : وجود نتنياهو يشكل خطراً على الوجود الأمني في غزة

لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي تحدد موعد مناقشة طلب انضمام السويد لـ"الناتو"

العراق .. المحكمة الاتحادية تقرر إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب

شكري: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي مرفوضة مصريا ودوليا جملة وتفصيلا

مجمع الشفاء: طلب الاحتلال إخلاء المستشفى من الجرحى استهتار بالأرواح

وزير الخارجية : الانتهاكات الإسرائيلية ضد المرأة الفلسطينية ترقى لجرائم الحرب

ترشيحاتنا

دعاء رؤية الهلال مكتوب .. النبي كرره 12 مرة في العام

خلال ساعات .. انقطاع كامل للاتصالات في غزة

بعد قطع علاقاتها مع اسرائيل| ماذا تعرف عن دولة بليز وأين تقع ؟

العالم ينتظر.. لمن اليد العليا الفترة القادمة: أمريكا أم الصين؟

إسرائيل تفقد الدعم الدولي.. نتنياهو يصدر بيانا بعد توبيخه على استهداف النساء والأطفال

بالصواريخ الموجهة.. حزب الله اللبناني يعلن استهداف موقع حدب يارون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موقفتش جنبي.. القصة الكاملة لـ طلاق بوسي وهشام ربيع

في ذكرى محمد فريد.. أقام مدارس ليلية ووضع صيغة موحدة للمطالبة بالدستور

وزير الدفاع يطالب بوقف التصعيد في غزة وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

الكويت تستعد لإطلاق معرض الكتاب الدولى 2023 فى دورته الـ46

فيديو

وزير الدفاع يطالب بوقف التصعيد في غزة وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

رمز للمقاومة الفلسطينية.. إسرائيل تمنع البطيخ عن غزة وأعلنت اعتقال من يشتريه

بعد أقل من سنتين..انتهاء قصة زواج بوسي وهشام ربيع «فيديوجراف»

بمشاركة عالمية|مصر تنظم معرض إيديكس 2023 للسلاح في 4 ديسمبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ