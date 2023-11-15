وزير الصحة التركي: نقل الأطفال ومرضى السرطان من غزة إلى مصر

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الأربعاء، إنه سيتم أولاً نقل الأطفال ومرضى السرطان من غزة إلى مصر، وفي المرحلة الثانية سيتم نقل بعض المرضى إلى تركيا بطائرة الإسعاف.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي منعقد مع نظيره المصري الدكتور خالد عبدالغفار أثناء زيارته لمصر.

وصرح وزير الصحة فخر الدين قوجة أنه من المخطط أولاً نقل الأطفال ومرضى السرطان من غزة إلى مستشفيات الشيخ زويد والعريش في مصر، وفي المرحلة الثانية سيتم نقل المرضى الذين في حالة مناسبة إلى تركيا بطائرة الإسعاف.

وبعد زيارة المصابين الذين تم جلبهم من غزة إلى مستشفى معهد ناصر للأبحاث، عقد الوزير الصحة خالد عبد الغفار مؤتمرا صحفيا مشتركا مع وزير الصحة التركي فخر الدين جوقة.

وذكر قوجة خلال المؤتمر أن الجانبين المصري والتركي عملوا بشكل وثيق ، كما وتعاون مع نظيره المصري الدكتور خالد عبد الغفار على مستوى الفرق الشخصية والفنية بعد الأحداث التي بدأت في غزة في 7 أكتوبر.

وقال قوجة أنه أجرى العديد من المكالمات الهاتفية والفيديو الجماعية مع أخيرًا، كما عقد مساء أمس مؤتمرًا عبر الفيديو لمدة ساعة ، كما تعمل الوفود الفنية المصرية التركية معًا لمدة شهر تقريبًا. لقد قام للتو بزيارة مرضى غزة الذين يتلقون العلاج في القاهرة.

وقال أنه من المقرر بعد ذلك، أنه سيذهب إلى العريش لزيارة المرضى هناك ونواصل اجتماعات وفده مع الحكومة المصرية .

وتابع قوجة: " من المخطط في المرحلة الأولى نقل مرضى السرطان، وخاصة الأطفال، من بوابة رفح الحدودية إلى مستشفيي الشيخ زويد والعريش، ونحن نخطط لعلاج هؤلاء المرضى بالتعاون مع طاقم طبي من تركيا وزملائهم المصريين، وفي المرحلة الثانية، من المخطط نقل المرضى المناسبين إلى تركيا بطائرات الإسعاف".

'سنترك الأيام الصعبة خلفنا بتضامن قوي'

وصرح وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة بأن الأنشطة الدبلوماسية المستمرة لنقل المرضى إلى معبر رفح الحدودي ينفذها فريق التنسيق الصحي المشكل من مسؤولين من تركيا ومصر وإسرائيل.

وتوجه قوجة بالشكر وزير الصحة خالد عبد الغفار بالنيابة عن حكومة وشعب تركيا على التعاون البناء الذي أبداه في هذه العملية.

وأوضح قوجة أنه يأمل أن نترك هذه الأيام الصعبة وراءنا بتضامن قوي.

وأضاف أنه من ناحية أخرى، في الاجتماع الثنائي الذي عقد في الصباح، اتفق الجانبان على المعرفة المتبادلة وتبادل الخبرات والتعاون الوثيق في جميع مجالات الصحة.

وأضاف قوجة أنه قام بدعوة الدكتور خالد عبد الغفار وفريقه إلى تركيا في أقرب وقت ممكن.

والتقى وزير الصحة قوجة ، الذي قام بأحدى مستشفى سرطان الأطفال برفقة وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار، بأطفال مرضى السرطان الذين تم جلبهم من غزة.

وتحدث قوجة مع الأطفال وعائلاتهم واحدًا تلو الآخر، وقدم لهم الألعاب كهدايا، وتلقى معلومات عن صحتهم من الأطباء، كما قام بفحص أعمال الأطفال في غرف العلاج بالفن والموسيقى بالمستشفى.

كما أولى الوزير قوجة اهتماما كبيرا لطفل يدعى مجاهد من غزة، فقد عائلته بأكملها في الهجمات الإسرائيلية ويتلقى العلاج في المستشفى تحت إشراف جدته.