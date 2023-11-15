من لبنان.. مسيرة تخترق الأجواء الإسرائيلية وصفارات الإنذار تدوي في إصبع الجليل

نقلت قناة الميادين عن وسائل إعلام إسرائيلية بأن هناك اشتباها في اختراق طائرة مسيّرة قادمة من لبنان الأجواء الإسرائيلية.

ودوت صفارات الإنذار في اصبع الجليل خشية تسلل طائرة مسيّرة.

كما تم إصابة اثنين من جنود الاحتلال جرّاء إطلاق صاروخ موجه تجاه آلية عسكرية في "كيسوفيم" على حدود قطاع غزة.



وكان حزب الله أعلن ان المقاومة الإسلامية استهدفت ثكنة "برانيت" بالصواريخ الموجهة حيث حققت فيه إصابات مؤكدة.

كما استهدفت المقاومة بالصواريخ موقع "بركة ريشا" الإسرائيلي، بالإضافة الي استهداف موقع "حدب ‏يارون" بالصواريخ الموجهة وتم تحقيق إصابات مباشرة فيه.

كما تم ايضا استهداف آلية إسرائيلية في ‏مثلث الطيحات بالصواريخ الموجهة وتحقيق إصابات مباشرة

وقصفت المقاومة تجمع لقوة مشاة في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي غربي وجنوبي بركة ريشة بالصواريخ الموجهة.

فيما دوت صفارات الإنذار في "هغوشريم" و"سنير" وكيبوتس "دان" و"شائر يشوف" و"دفنه" والغجر على الحدود اللبنانية.