احترس.. أسباب لن تتخيلها تسبب ضيق النفس المفاجئ

ضيق التنفس وهو من المشكلات الشائعة التي تؤدي إلى الأرق وعدم القدرة على النوم، وأسباب هذا النوع من ضيق التنفس الناتج عن خفقان القلب يحذّر من مشكلة صحية خطيرة، متعددة،

وفي هذا الصدد نرصد أهم الأسباب التي تؤدي إلى ضيق التنفس الحاد وفقاً لموقعMedicalxpress

أسباب ضيق التنفس المفاجئ "الحاد":

تؤدي بعض الحالات الصحية إلى الإصابة بضيق التنفس المفاجئ، والذي يطلق عليه أيضًا ضيق التنفس الحاد. ومن اسباب ضيق التنفس المفاجئ، نذكر التالي:

الحساسية المفرطة

الربو

التسمم بأول أوكسيد الكربون

الدك القلبي وهي السوائل الزائدة حول القلب

مرض الإنسداد الرئوي المزمن، خاصة في حال تفاقم أعراضه

الإصابة بالفيروسات منها فيروس كورونا.

نوبة قلبية، وهي عندما يحدث مشاكل وعدم الانتظام في ضربات القلب كما يسبب تسارع نبضات القلب وعدم انتظامها.

الانصمام الرئوي و هو عبارة عن جلطة دموية في أحد شرايين الرئة

إنسداد مجرى الهواء العلوي وهو إنسداد في ممر التنفس

السمنة وعدم اللياقة

ربو ضعيف السيطرة

مرض الإنسداد الرئوي المزمن

فقر الدم، انخفاض مستوى الأكسجين في الدم

فشل القلب، ,وذلك عندما يعاني القلب من صعوبة في ضخ كمية كافية من الدم حول الجسم

مشكلة في معدل ضربات القلب، مثل الرجفان الأذيني وتسرع القلب فوق البطيني

الإصابة بجلطات الدم

الإصابة بالحُماض الكيتوني السكري

الإصابة بالحمى الشديد

ارتفاع مستوى الحمض في الدم

الإصابة بأمراض الجهاز العصبي

مشاكل في الرئتين قد يكون من أسباب ضيق التنفس نوبات الربو.

التمارين الشاقة.

الحمى.

تناول بعض الأدوية مثل أدوية التنحيف .فقر الدم.

فرط نشاط الغدة الدرقية.

نوبة قلبية حادة.

كثرة التدخين أو شرب الكحول .

تناول بعض الأعشاب .

هبوط السكر في الدم.

ضغط دم منخفض.

هناك علاقة وطيدة بين ضيق التنفس وخفقان القلب.

فعندما يحدث ضيق التنفس، يعمل القلب جاهداً من أجل زيادة ضخ الأكسجين الكافي لبقية خلايا الجسم.