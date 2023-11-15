رئيس جامعة القناة: علاقاتنا مع الجانب الصيني مستمرة منذ 20 عاما

أكد رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور، تصدر الجامعات المصرية في حجم تعاونها مع الجانب الصيني ، لافتاً إلى أن علاقات الجامعة مع الجانب الصيني مستمرة منذ أكثر من 20 عاما .



جاء ذلك خلال استقبال رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور ،اليوم الأربعاء، وفد السفارة الصينية بالقاهرة برئاسة السيد لو تشون شنج الوزير المفوض والمستشار التعليمي لسفارة الصين بالقاهرة، ضم الوفد جانج داتو المستشار التجاري والاقتصادي لسفارة الصين بالقاهرة، وتشو كي الملحق بالمكتب التعليمي لسفارة الصين بالقاهرة وبان شياو الملحق بالمكتب العلمي لسفارة الصين بالقاهرة .



وأضاف مندور أن الزيارة تأتي في إطار عقد ملتقى التوظيف الرابع للشركات الصينية العاملة في مصر، والذي ينظمه معهد كونفوشيوس جامعة قناة السويس .



ورحب الدكتور ناصر مندور بالوفد الصيني، مقدما الشكر للجانب الصيني لحسن تعاونهم، ووصول الأجهزة والمعدات الخاصة بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية.. مشيرا إلى أن تلك الأجهزة ستساهم بشكل كبير في دعم الجانب العملي لطلاب الكلية .



وأكد الدكتور مندور أن معهد كونفوشيوس ومعهد الاستزراع السمكي والكلية المصرية الصينية وأقسام اللغة الصينية في كليتي الألسن والآداب يعد أكبر دليل على نجاح هذه التعاون حيث تخرج من الكلية المصرية الصينية ثلاث دفعات ومن معهد الاستزراع السمكي تخرج اكثر من 100 باحث ماجستير ودكتورة بالإضافة إلى تنظيم 3 دورات تدريبية دولية حاضر بها أساتذة من الصين، واستهدفت العاملين في مجال الاستزراع السمكي، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تطوير مسرح معهد كونفوشيوس، وتأهيله لاستضافة أحداث واحتفالات كبرى.



من جانبه، شكر جانج داتو، الدكتور ناصر مندور على حسن الاستقبال، مشيداً بالتعاون المثمر بين الجانبين، مؤكدا حرص الطرفين على استمرار هذا التعاون، ودعمه لما فيه مصلحة البلدين .



وفي سياق متصل، شهد رئيس الجامعة ملتقى التوظيف الرابع للشركات الصينية الاستثمارية العاملة بمصر، الذي ينظمه معهد كونفوشيوس بالجامعة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصينية وغرفة ستشوان التجارية وغرفة تشونغ تشينغ التجارية بمصر .



وأوضح المدير التنفيذي المصري لمعهد كونفوشيوس الدكتور حسن رجب، مشاركة 20 شركة صينية عاملة في مصر بفعاليات اليوم، مؤكدا حرص معهد كونفوشيوس على القيام بدوره في تحقيق التنمية الشاملة بإقليم القناة وخدمة مجتمع إقليم القناة وسيناء .



من جانبه، تحدث لو تشون شنج عن زيارة رئيس الوزراء المصري للمشاركة في القمة الثالثة للحزام والطريق، لافتا إلى أنه على هامش القمة تم توقيع اتفاقيات في المجالات الاقتصادية والتجارية مع الجانب المصري.

وأشار إلى أن المشاريع الإستثمارية الصينية في مصر عملاقة وأهمها العاصمة الإدارية والقطار الكهربائي، موضحا أن الصين توفر 50 ألف فرصة عمل لخريجي الجامعات المصرية في شركاتها ،موضحا أن الرئيس الصيني والرئيس المصري يدعمان سبل التعاون المشترك .



من جانبه، أفاد مندور أن الملتقى يتيح فرص كبيرة للعمل والتدريب للطلاب والخريجين من جامعة قناة السويس في تخصصات عديدة مثل الطب والهندسة والبناء والتشييد والزراعة والتجارة والحاسبات والمعلومات والتكنولوجيا التطبيقية .



وأضاف مندور أن الملتقى يمثل منصة للشركات الصينية الاستثمارية لجذب الكفاءات المتميزة من الطلاب في تخصصات الهندسة وتخطيط الإنتاج والإدارة والمبيعات والمشتريات والموارد البشرية والمحاسبة والكيمياء والترجمة، مشيرا إلى أن الملتقى التوظيفي الذي تتبناه الجامعة منذ الدورة الأولى عام 2017 هو أحد أهم الفعاليات التي ينظمها معهد كونفوشيوس بالجامعة بهدف توفير البيئة المواتية لطلبة جامعتنا وخريجيها للحصول على فرص تشغيل وتدريب تتناسب مع تخصصاتهم.



يشارك في الملتقى كبرى الشركات الصينية الاستثمارية العاملة في مصر والتي تمثل مختلف القطاعات الصناعية في خليج السويس والعاصمة الإدارية لمحافظة الإسماعيلية، وتنظيم الدورة الرابعة لملتقى التوظيف للشركات الصينية العاملة فى مصر / نوفمبر 2023 / يأتي بعد إعلان انضمام مصر رسميا لمنظمة البريكس في أغسطس الماضي وفي إطار الاحتفال بمرور 10 سنوات على إنشاء مبادرة الحزام والطريق الصينية ومساهمة مصر القوية في المبادرة بهدف تحقيق التنمية والرخاء للمجتمع خصوصًا في إقليم القناة من خلال جامعة قناة السويس باعتبارها قاطرة التنمية في الإقليم .