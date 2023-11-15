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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نائب رئيس جامعة حلوان: خطة لتطوير خدمات ذوي الهمم بكافة الكليات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تحرص جامعة حلوان على دعم الطلاب ذوي الهمم (الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة) بالعديد من الأنشطة والخدمات لتوفير كافة سبل الراحة لهم، وتقديم خدمات تعليمية متميزة لفئة كبيرة منهم وتحقيق التكافؤ بين طلاب الجامعة وعدم وضع فروق عنصرية بينهم وبين غيرهم من الطلاب.

و صرح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشؤون التعليم والطلاب، إن الجامعة تعمل من خلال الوقت الراهن على تطوير الخدمات المقدمة لذوي الهمم داخل كليات الجامعة، وكذلك بصدد وضع سياسات ونظم تتلائم مع كافة الاعاقات.

ولفت الدكتور رفاعي إلى أن الجامعة قامت بإنشاء إدارة لمتابعة شكاوى الطلاب داخل مركز ذوي الهمم، وأن هؤلاء الطلاب هم طلاب منتسبين إلى الجامعة ولهم جميع الحقوق مثل جميع الطلاب الاخرين فهم جزء لايتجزأ من المجتمع الجامعى.

واشار نائب رئيس جامعة حلوان إلى أن الجامعة قد وقعت بروتوكول تعاون مع برنامج منح الجامعات الحكومية بهيئة امديست،  لإنشاء مركز لخدمة ودعم ذوى الهمم بالجامعة، مؤكدا أن إنشاء هذا المركز يعتبر خطوة هامة لدمج هؤلاء الطلاب مع مجتمع الجامعة ودعما لحقوقهم وتوفير التيسيرات المناسبة لهم.

 

وقد نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان، ندوة توعوية حول مرض سرطان الثدي، بهدف التوعية بأهمية الكشف المبكر ومعرفة طرق العلاج الحديثة للمرض، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، وريادة الدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جاء ذلك بمشاركة الدكتورة نرفانا حسين، الأستاذ المساعد بقسم طب وعلاج الأورام بكلية الطب ومستشار قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للخدمات الصحية بالجامعة.

 

وتهدف هذه الندوة إلى تسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر الذي يرفع معدلات الشفاء.

وتحدث في الندوة كل من الدكتور هيثم أحمد عبد القادر، مدرس طب وعلاج الأورام بكلية الطب، والدكتورة يسرا فتحي طنطاوي، مدرس طب وعلاج الأورام بكلية الطب.

وتناولت الندوة موضوعات منها: أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وطرق الكشف وأعراض المرض، وكيفية الفحص الذاتي للثدي، وعوامل الخطورة، والفرق بين الأورام الحميدة والخبيثة.

وحضر الندوة 56 من السيدات العاملات بمختلف جهات الجامعة.

 

كما قد أجرى الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بكلية التربية، استقبله خلالها الدكتور حسام حمدي، عميد الكلية، ووكلاء الكلية وعدد من رؤساء الأقسام.

وهدفت الجولة إلى متابعة سير العملية التعليمية بالكلية، حيث شدد قنديل على ضرورة التدريب العملي للطلاب، وأن يكونوا على درجة عالية من الكفاءة اللغوية، ليكونوا مؤهلين بشكل أفضل لسوق العمل.

 

كما حث رئيس الجامعة على ضرورة تطوير معامل الكلية ورفع كفاءتها، لتوفير البيئة التعليمية المناسبة للحصول على تعليم ذي جودة عالية.

وأوصى قنديل خلال الجولة بإشراف كلية التربية على مشروع تطوير المحتوى الرقمي للكتاب الجامعي، مع التركيز على وجود مقررات دراسية جماعية تكون قابلة للتطوير.

وأكد سعى الجامعة لتفعيل التعليم المدمج في الكليات النظرية، وتوفير فرص تدريب عملية للطلاب.

وشدد الدكتور السيد قنديل على أهمية الانتماء والترابط لتحقيق أهداف الكلية، وإعداد خريج متميز في سوق العمل يكون قدوة ونموذجًا يحتذى به.  

كما دعا إلى تعظيم الاستفادة من قسم تكنولوجيا التعليم بالجامعة، من خلال برامجه الحديثة، لمواكبة التطور التكنولوجي في مجال التعليم.

يأتي ذلك في إطار حرص جامعة حلوان على الارتقاء بمستوى العملية التعليمية وتخريج كوادر مؤهلة تساهم في تنمية المجتمع.

 

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