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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق القاهرة تعلن قرارا جديدا لطلاب الدراسات العليا

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد سامح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ، تعليمات مهمة لجميع طلاب دبلومات الدراسات العليا دور مايو 2023

وقال الدكتور محمد سامح ، بناءً على قرار المجلس الأعلى للجامعات باعتبار الحصول على شهادة التحول الرقمي متطلب منح أي شهادة من الدراسات العليا لذا رجاء الحصول على دورة أساسيات التحول الرقمي وتسليم شهادة الحصول لإدارة الدراسات العليا وذلك من خلال المراكز التالية فقط.
١- مركز اللغات والترجمة- كلية الآداب- جامعة القاهرة.
٢- مركز التكنولوجيا العالية- كلية الهندسة- جامعة القاهرة.
٣- كلية الإعلام- جامعة القاهرة
٤- كلية الدراسات الإفريقة العليا- جامعة القاهرة.
٥- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي- جامعة القاهرة.
٦- كلية الصيدلة-جامعة القاهرة.

جامعة القاهرة 

على الجانب الأخر ، ينظم المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد عبد المعطي سمرة عميد المعهد، المؤتمر السنوي للمعهد، يومى 30 نوفمبر وأول ديسمبر 2023، تحت عنوان:

‏“Bridging Gaps in Oncology (BGO2023): Shaping the Future” "صياغة مستقبل علاج الأورام".


 

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن المؤتمر السنوي لمعهد الأورام يناقش عدة محاور مهمة من أبرزها التوعية بأهمية الكشف المبكر والفحص الدوري للأورام، وتسليط الضوء على أحدث أساليب العلاج الإشعاعي في علاج الأورام، واستعراض الوسائل المعملية الحديثة المستخدمة في تشخيص الأورام، وتحسين جودة الرعاية الصحية والخدمات المقدمة للمرضي، ومناقشة الأنماط المستحدثة في العلاج الاشعاعي والمناعي والكيميائي والعلاج الموجه للسرطان، مضيفًا أن المؤتمر كذلك يتضمن عقد جلسات متخصصة في مجالات العلاج التدعيمي للسرطان، ويناقش طرق النهوض بعلوم الأورام المختلفة، ويهدف لتبادل الخبرات البحثية بين المؤسسات الدولية والمحلية، ويضع توصيات موحدة لتشخيص وعلاج الأورام، كما يستعرض المشروعات الجديدة والتطويرات والتوسعات الجاري تنفيذها في مستشفيات المعهد المختلفة.


 

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أهمية المؤتمرات العلمية التي يعقدها المعهد القومي للأورام باعتباره صرحا طبيا كبيرا في مجال علوم الاورام  المختلفة ويقدم خدمات طبية بمستوى جودة عالية، ويضم نخبة متميزة من الكوادر الطبية تتبع أحدث النظريات العالمية في علاجات الأورام المختلفة بما يعود بالنفع علي المرضي، مشيرًا إلى أن المؤتمر السنوي للمعهد القومي للأورام يستهدف اتباع خطوات العلاج الحديثة وتطبيقها لتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة وزيادة معدلات الشفاء لمرضى الأورام.

أساسيات التحول الرقمي إدارة الدراسات العليا الحاسبات والذكاء الاصطناعى الخشت رئيس الجامعة الدكتور محمد سامح حقوق القاهرة

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