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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حرقوا بيت غريمهم.. السجن 3 سنوات لمتهمين باستعراض القوة بالبدرشين

صدى البلد

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن 3 سنوات، لإدانتهم باستعراض القوة وإضرام النيران بمنزل شخص في منطقة البدرشين.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 10780 لسنة 2014 جنايات قسم البدرشين، للمتهمين "حسن. ع"، 41 سنة، سائق، و"عمرو. م"، و"عاصم. م"، 17 سنة، طالب، وعلي. م"، 19 سنة طالب، و"أحمد. ع"، في يوم 8 سبتمبر 2014، أضرموا النيران عمداً بمساكن المجني عليهم "رامي، وج."، وذلك بأن ألقوا موادا مساعدة على الاشتعال بمساكنهم فامتدت النيران.

 

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وتابعت التحقيقات أن المتهمين جميعاً استعرضوا القوة والتلويح بالعنف والتهديد؛ بقصد ترويع المواطنين من أهالي القرية وذلك حال حيازتهم للسلاح الناري وذخيرة، مما أدى لبث الرعب والفرع فى قلوب المواطنين من أهالي القرية وتعريض حياتهم للخطر.

 

وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول تسبب خطأ في إصابة المجنى عليه "رامى. ج" وذلك باستخدام فرد خرطوش، كان بحوزته وكان ذلك دائماً عن رعونته وعدم احترازه بان اطلق عيار ناري تجاهه مما أسفر عن إصابته.

حرقوا بيت غريمهم السجن 3 سنوات البدرشين استعراض القوة محكمة جنايات جنوب الجيزة

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