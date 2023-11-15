ساومها على جسدها مقابل الكيف.. المؤبد لجنايني أنهى حياة سيدة كرداسة

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، جنايني بالسجن المؤبد، لإدانته بانهاء حياة سيدة بسبب خلافات حول الحصول على المواد المخدرة في منطقة كرداسة بالجيزة.

أسندت التحقيقات في القضية رقم 994 لسنة 2023 جنايات كرادسة، للمتهم "أحمد .س"، 23 سنة، جنايني، في يوم 15 نوفمبر 2022، قتل المجني عليها "منى .أ"، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد بأنه على أثر خلاف نشب بينهما استل السلاح الأبيض "خنجر"، مسددا لها عدة طعنات استقروا بأنحاء جسدها محدثا إصابتها التي أدت إلى وفاتها.

كما أحرز المتهم سلاح أبيض "خنجر" بدون مسوغ قانوني وفي غير أحوال الضرورة المهنية أو الحرفية.

وتابعت التحريات أن المتهم راود المجني عليها عن نفسها وساومها على جسدها مقابل الحصول على المخدرات، فوافقت وعقب ذلك لم ينفذ وعده فنشب بينهما خلاف على أثره اخرج المتهم سلاح أبيض "خنجر"، وسدد لها عدة طعنات نافذة بالجسد تسببت في الإصابات التي أودت بحياتها في الحال.