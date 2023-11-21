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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عرض بلاك فرايداي .. من أفضل هواتف Oppo فى مصر

Oppo A77s
Oppo A77s

تقدم علامة أوبو الصينية خيارات مميزة فى الفئة المتوسطة عالية المواصفات، والتى تستهدف الشباب والطلبة بشكل كبير، ومن بين هواتفها المميزة هاتف Oppo A77s.

وفقاً لموقع “جى إسم إم آرينا” التقنى، جاء هاتف Oppo A77s بشاشة قياس 6.52 بوصة من نوع  IPS LCD، مع سرعة تحديث 90 هرتز في الثانية، ونوتش فى أعلى منتصف الشاشة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفى.

يحمل هاتف Oppo A77s معالجاً من نوع Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G ثمانى النواة بمعمارية بناء 6 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 610، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين سعة 128 جيجابايت من نوع UFS 2.2، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية.

Oppo A77s

يعمل هاتف Oppo A77s بواجهة المستخدم ColorOS 13 الخاصة بأندرويد على نظام نشغيل Android 13.

يقدم Oppo A77s كاميرا خلفية ثنائية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، والثانية (depth) بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4، والأمامية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0 لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفى.

Oppo A77s

يأتي هاتف Oppo A77s ببطارية سعة 5000 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات، بكابل من نوع USB Type-C 2.0، مع قاريء لبصمة الإصبع فى جانب الهاتف بـ زر التشغيل.

سعر Oppo A77s

يمكنك الحصول على هاتف Oppo A77s باللون البرتقالي بسعر 8299 جنيهاً مصرياً.

سعر Oppo A77s
أوبو OPPO OPPO A77s Android أندرويد

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