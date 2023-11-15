نبيلة مكرم تشارك في الاحتفال بالذكرى 75 لتأسيس الاتحاد العالمي للصحة النفسية

تشارك السفيرة نبيلة مكرم مؤسسة ورئيسة مجلس أمناء موسسة "فاهم" للدعم النفسي، في الحدث الخاص الذي ينظمه الاتحاد العالمي للصحة النفسية (WFMH) ،في 17 نوفمبر

الجاري بجنيف ،للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيسه في عام 1948 بعنوان "75 عامًا من المناصرة للصحة النفسية: الإنجازات والتحديات والمستقبل".

ويشهد الحدث مشاركة السفيرة نبيلة مكرم بكلمة رئيسية فى الاحتفالية الخاصة بمرور ٧٥ عاما على انشاء الاتحاد العالمى للصحة النفسية.

وتستعرض نبيلة مكرم خلال كلمتها التجربة الشخصية مع المرض النفسى والتى أثمرت عن إنشاء مؤسسة فاهم للدعم النفسى وهي أول مؤسسة من نوعها فى مصر والوطن العربى متخصصة للتوعية وكسر وصمة العار عن المرض النفسى.

كما تتناول الكلمة اهتمام القياده السياسية بملف الصحة النفسية، وتوقيع المؤسسة للعديد من اليروتوكولات مع وزارات الدولة ومنتدي شباب العالم وتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين و العديد من الشراكات مع مختلف الجهات.

كما يتم الاحتفاء بانتخاب نبيلة مكرم نائبة لرئيس الاتحاد لمنطقه شرق المتوسط، وممثلة الإتحاد لدى المنظمات الحكومية بما فيها الامم المتحدة والمنظمات الدولية الأخري التابعة لها.

و على مدى السنوات الـ 75 الماضية، عمل WFMH في مجال مناصرة الصحة النفسية من منطلق مبادئ المواطنة العالمية، والعدالة،

وتوعية المتخصصين والعامة.

وعند تأسيس الاتحاد في عام 1948، أكد WFMH على الحاجة إلى العمل على محاور تخصصية مختلفة، مع التركيز على تدريب الأطباء النفسيين والاخصائيين النفسيين والاجتماعيين وغيرهم حتى تكرس مهاراتهم لإيجاد حلول للمشاكل الإنسانية وتطبيق النتائج الاكلينيكية على القضايا الاجتماعية على نطاق أوسع.

‏WFMH هي أقدم منظمة لمناصرة الصحة النفسية و تتمتع بوضع استشاري خاص مع الأمم المتحدة منذ عام 1963 وتدعم التعاون مع منظمة الصحة العالمية.