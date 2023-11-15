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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنصورة تحصد المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في تصنيف التايمز

صدى البلد

حلت جامعة المنصورة فى المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية وفى الترتيب 18 على مستوى الجامعات العربية، وفقا لـ تصنيف التايمز لعام ٢٠٢٣ .

و يضم هذا التصنيف 16 مؤشر أداء تمت معايرتها بعناية، ثم يتم تجميع مؤشرات الأداء في خمس مجالات هي:
التدريس (بيئة التعلم): 33%
البحث (الحجم والدخل والسمعة): 33%
الاستشهادات (تأثير البحث): 20%
المجتمع (نقل المعرفة وتأثيرها): 6%
التوقعات الدولية (الموظفون والطلاب والبحث): 8%

وهنأ الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة العلماء والباحثين ومنسوبي الجامعة على تحقيق هذا الإنجاز وتصدر الجامعة المركز الأول بين الجامعات 

وأكد أن نتيجة هذا التصنيف تتوج جهود منتسبي جامعة المنصورة على مدار السنوات الماضية للارتقاء بالمستوى التعليمي والبحثي لتتصدر بمكانتها العلمية عديد من الجامعات العريقة في المنطقة، منوها بأن الجامعة مستمرة في التطوير المستمر والمبني على المعايير الحديثة لتطوير البناء العلمي والتعليمي من خلال شراكات دولية مع النظراء في التعليم العالي وقطاع الأعمال.

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التعليم العالي الجامعات المصرية الجامعات العربية جامعة المنصورة مستوى الجامعات العربية مستوى التعليم مجالات التدريس مؤشرات الأداء

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