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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صلاح عبد الله يكشف تطورات حالته الصحية

صدى البلد

يتحدث أحمد جمال سعيد عن مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل كامل العدد، والذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024، كما يتحدث عن أصعب مشاهده في حكاية "ما تيجي نشوف" من  مسلسل"55 مشكلة حب" في احد البرامج التلفزيونية غدا.


كما عبر أحمد عن سعادته بالمشاركة في حكاية ما تيجي نشوف، من مسلسل 55 مشكلة حب، والتي عرضت خلال الأيام الماضية، كما فاجأته الفنانة الشابة ملك قورة بمداخلة هاتفية خلال الحلقة.

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وتضمنت الحلقة عدد من المداخلات الهاتفية من بعض الفنانين، أبرزهم المطرب اللبناني وائل جسار، والذي حرص على مساندة غزة من خلال الغناء لأهل فلسطين، كما تحدث عن حجم الخسائر بعد تأجيل حفله.


وخلال الحلقة كشف النجم صلاح عبدالله عن شخصيته في فيلم الإسكندراني، الذي انتهى من تصويره مؤخرا، وينتظر عرضه خلال الفترة المقبلة، بالإضافة لرأيه في الهجوم الذي تعرض له مسلسل سره الباتع في رمضان الماضي 2023، كما طمأن جمهوره ومحبيه على حالته الصحية.


كذلك تحدثت النجمة ميمي جمال في مداخلة هاتفية بالبرنامج، عن تكريمها من مهرجان شرم الشيخ، وكواليس مشاركتها في مسلسل وبقينا اتنين.

 

احمد جمال سعيد أحمد العوضى أحمد جمال أهل فلسطين

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