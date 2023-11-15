إبراهيم عيسى : المخابرات الإسرائيلية انكشف عوار قدرتها المعلوماتية بعد 7 أكتوبر

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن عملية 7 أكتوبر كشفت عوار شديد في قدرة المخابرات الإسرائيلية المعلوماتية من خلال عملية حماس ولا يمكن الاطمئنان إلى أي معلومات من المخابرات الاسرائيلية.

وأوضح عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الاحتلال الاسرائيلي يعلم يقينا أنه لن يجد شيء من عناصر حماس أو المحتجزين في مستشفى الشفاء، ولكن اقتحم المستشفى كي يظهر كما هو وحشي ومجرم ولا يردعه قانون لا انساني ولا دولي من أي جهة.

وأشار ابراهيم عيسى، إلى أن تبرير الاحتلال اقتحام مستشفى الشفاء لا يصدقها عقل ولا طفل، مضيفا: رسالة إسرائيل من الاقتحام عايز يقول للعرب أنه معندوش سقف ".