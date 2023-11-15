قبل آخر السنة .. التموين تعلن مفاجأة بشأن الذهب والمعادن الثمينة |فيديو

علق الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، على تداول الذهب والفضة في بورصة السلع، قائلا: هذا خطوة إيجابية وتطور جيد".

وأضاف فرج، خلال مداخلة ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أنه كان مخطط للذهب والمعادن الأخرى مثل الفضة أنها تنزل على البورصة السلعية، لكن الخطوة التي حدثت أمس وأول أمس من تداول 144 كيلو ذهب و102 فضة خطوة جيدة وإيجابية".

واسترسل: بإذن الله نرى عن قريب يتم تداول الذهب على البورصة السلعية وهذا سيكون له أثر جيد جدا في استقرار الأسعار، وتأثير على صناعة الذهب أيضا.

وأشار: مرحلة التداول الحالية للشركات فقط، وستوجد مراحل أخرى وسيتم تقديمها لاحقا"، مضيفا: أسعار الذهب تتأثر بالأسعار العالمية وهي مرتفعة خلال الأيام فضلا عن ارتباطها بقوة الدولار عالميا".

تداول الذهب والمعادن الثمينة

وأوضح: البورصة السلعية تقدم خدمات كبيرة، ويكفى أنها توفر السلع، كاشفا: قبل آخر العام سيتم تداول الذهب والمعادن الثمينة على البورصة السلعية.

