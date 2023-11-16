حالة نادرة.. سيدة أمريكية تحمل بطفلين كل منهما في رحم منفصل

في حالة نادرة من نوعها، كشفت سيدة من ولاية ألاباما الأميريكة أنها وُلدت برحمين وحاملاً الآن بتوأم ينمو كل منهما في رحم في حالة تعرف بالرحم المزدوج.

قالت كيلسي هاتشر، 32 عامًا، عبر حسابها في إنستجرام"دابليو هاتشلينج doubleuhatchlings" إنها تعرف منذ أن كانت في السابعة عشرة أنّ لها رحماً “مزدوجا” علمًا بأن 0,3% من النساء يعانين من هذه الحالة

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وأضافت السيدة الأمريكية أن هذا يعد تشوّهاً خلقيي للعضو حيث تشير التقديرات إلى أنه خلال فحص روتيني بالموجات فوق الصوتية في مايو الفائت، علمت هاتشر، وهي أم لثلاثة أبناء، أنها حامل بتوأم، وأن كل جنين منهما ينمو في أحد رحميها.

وتبعت السيدة عبر “انستجرام”: "أصبنا بالذهول! وخلال أول فحص بالموجات فوق الصوتية، ضحكنا كثيراً".

وأوضحت شويتا باتيل، وهي طبيبة أمراض نسائية وتوليد تتولى معالجة هاتشر في مركز الأم والطفل التابع لجامعة ألاباما في برمنجهام، أن الأمر الأكثر ترجيحاً هو أن إباضتها كانت منفصلة ونزلت بويضة في كل قناة