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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

فتيش ترفع تقييمها لصندوق السيادي السعودي عند درجة A ونظرة مستقبلية مستقرة

اقتصاد السعودية
اقتصاد السعودية

أكدت وكالة فيتش ريتنجز تصنيف الصندوق السيادي السعودي عند A+ بنظرة مستقبلية مستقرة، وفقًا لتقرير نشرته شبكة الشرق بلومبرج.

ونقلت وكالات الأنباء السعودية، عن أن رفعت وكالة فيتش ريتنجز على تصنيف العجز عن سداد إصدارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بالعملة الأجنبية والمحلية، على المدى الطويل (IDR) عند A+ بنظرة مستقبلية مستقرة.

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وحسبما ذكرت التقارير فإن فيتش  تري أن صندوق الاستثمارات العامة يشكل صندوقاً استثمارياً استراتيجيًا طويل الأجل، يحتفظ باستقلاله المالي في تنفيذ استثماراته وأنشطته التشغيلية.

وتعتبر الوكالة أن الصندوق يعمل كمحفز اقتصادي رئيسي للمملكة لتنمية ثروتها الوطنية من خلال المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والاستثمار المحلي والدولي عبر قطاعات متنوعة.

وفي هذا السياق، أشارت فيتش إلى أن تحويل الحكومة لحصة 8% في شركة أرامكو السعودية خلال العامين 2022 و2023، مع حصة 4% لصندوق الاستثمارات العامة و4% لشركة سنابل (التابعة للصندوق)، من المتوقع أن يعزز قاعدة توزيعات أرباح الصندوق.

وقد أظهر تقرير الصندوق السنوي لعام 2022 أن الأصول المدارة للصندوق تجاوزت 2.23 تريليون ريال (594.43 مليار دولار) في عام 2022، بينما كانت 1.98 تريليون ريال لعام 2021.

وأشار الصندوق إلى أنه حقق عائدًا إجماليًا للمساهمين بلغ 8%، وأسس 25 شركة في عام 2022، ما أدى إلى إحداث 181 ألف وظيفة وضخ 120 مليار ريال (نحو 32 مليار دولار) في القطاعات الاستراتيجية. كما أشار إلى أن 23% من أصوله هي استثمارات دولية و68% استثمارات محلية، والباقي في محفظة الخزينة.
 

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