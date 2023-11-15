طبيب داخل الشفاء الطبي: التنقل بين مباني المجمع خطير للغاية





نقلت وكالة شهاب الفلسطينية عن الطبيب بمستشفى الشفاء خالد أبو سمرة تصريحاته بأن مخزون مجمع الشفاء من المياه شارف على الانتهاء.

وأشار الطبيب بمستشفى الشفاء خالد أبو سمرة الي ان التنقل بين مباني مجمع الشفاء خطير للغاية وقد يؤدي بحياة من يحاول ذلك.

يأتي ذلك في الوقت الذي اقتحمت فيه قوات الاحتلال من جديد مجمع الشفاء الطبي مجمع الشفاء من المدخل الجنوبي.



وكان مدير مجمع الشفاء بغزة الدكتور محمد ابوسليمة في وقت سابق من اليوم ، قد أكد ان جيش الاحتلال انتشر في عدد من مباني المستشفى مثل مبنى غسيل الكلى دون أن يكلف نفسه بإحضار وقود لإعانة المرضى.



وذكر بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية صفا قائلا : لا نستطيع الوصول للصيدلية لإسعاف المرضى فالاحتلال يطلق النار على كل من يتحرك.

واضاف مدير مجمع الشفاء بغزة : المياه والكهرباء والأكسجين مقطوعة عن كل أقسام المستشفى، كما استجوب جيش الاحتلال عددا من العاملين في عدد من أقسام المستشفى.

وتابع : أقسام المستشفى مغلقة على المحتجزين فيها ولا يمكن الخروج منها أو الدخول إليها ولم نستطع التواصل مع الأطباء للاستفسار عن وضع النزلاء خصوصا الأطفال الخدج.

وأردف : جروح النزلاء بدأت تتعفن بشكل كبير بعد توقف كل الخدمات بالمستشفى ورائحة الموت تفوح في كل مكان بدءا بقسم الطوارئ وصولا إلى آخر مبنى بالمستشفى.

وختم قائلا : لم يتصل بنا أحد من جيش الاحتلال منذ اقتحامه المستشفى حتى الآن.