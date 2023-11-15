وزيرة الصحة الفلسطينية تكشف كواليس اقتحام الاحتلال لمستشفى الشفاء تحت حماية الدبابات

كشفت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، كواليس قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتحام مستشفى الشفاء مساء أمس تحت حماية المدرعات والدبابات وفرض الحصار عليها .

ووصفت وزيرة الصحة الفلسطينية، خلال مداخلة هاتفية " مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأربعاء، أن ما قام بفعله جيش الاحتلال من اقتحام مستشفى الشفاء وتفتيش كافة الغرف والتعامل مع المرضي منتهى الوحشية يعد انتهاك فاضح لحرمة المستشفى.

وقالت " الكيلة"، أن عدد كبير من جنود جيشي الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مساء أمس مستشفى الشفاء وفرضت عليها حصار كبير بالمدرعات والدبابات لأن مستشفى الشفاء تعد أهم مستشفى في قطاع غزة.

وأردفت مي الكيلة، أن كل الاتفاقيات الدولية تحرم المساس بالمستشفيات خلال الحروب، وأن إسرائيل ضربت بتلك الاتفاقيات عرض الحائط واقتحمت المستشفى وانتهكت حرمة المرضي.

الأدوية في قطاع غزة

وحول تواجد الأدوية في قطاع غزة أكدت وزير الصحة الفلسطينية، أن مستشفيات غزة أصبحت بلا أدوية أو مستلزمات طبية في الوقت الذي قام به جيش الاحتلال بتفتيش كافة مخازن الأدوية.