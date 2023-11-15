عضو مكتب حملة السيسي : المصريون يجنون ثمار الإصلاح الاقتصادي قريبا

قال النائب عماد خليل، عضو هيئة مكتب الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إن الانتخابات الرئاسية فرصة ذهبية للحياة السياسية.

وأضاف خليل، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، على قناة "أون إي"،: نريد أكبر قدر من المشاركة في الانتخابات الرئاسية".

وأشار: أكثر ما يزعجنا في الحملة عبارة الرئيس السيسي ناجح ناجح، وجميعا نتمنى مشاركة جيمع المصريين في الانتخابات الرئاسية لكي يعلموا أولادهم تجربة الديمقراطية.

وأوضح النائب عماد خليل، عضو هيئة مكتب الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، : المصريون سيجنون ثمار الإصلاح الاقتصادي قريبا.. والرئيس السيسي سيواصل عملية الإصلاح".