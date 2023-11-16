عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فعل واحد أمرنا به النبي عندما تضيق بنا الحياة..علي جمعة يكشف عنه

الدكتور علي جمعة،
الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، انه عندما يضيق بنا الأمر وتضيق بنا الأرض بما رحبت ويتغير علينا الزمان ونقع فريسة للأمم, أمرنا سيدنا رسول الله ﷺ أن نلتمس الهداية من كتاب الله.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم:" من التمس الهداية في غيره أضله الله"، ومن الهداية التي تركها لنا سيدنا رسول الله ﷺ نكررها وكثيراً لا نفعلها, ونأمر بها وكثيراً ما نتغاضى عنها "الوحدة "؛ وحدة القلوب, ووحدة الصفوف, ووحدة الأمة, وعدم الفرقة فيما بيننا حتى نكون يداً واحدة أمام الناس أجمعين.

دعاء تحصين البيت الجديد من العين والحسد.. ردده حتى ترى الهدوء والسكينة

اعتقاد خاطئ عن آية "وأما بنعمة ربك فحدث"

واشار الى ان الناس ليسوا كلهم أعداء ولا كلهم أصدقاء ، ولا كلهم حلفاء ولا كلهم خصماء, الفرقة أصابت الأمة وأصابت الناس ، وأصبح المسلمون يتنازعون فيما بينهم أكثر مما يتفقون, ويختلفون أكثر مما يتوحدون, والله تعالى يأبى ذلك ورسوله, تركنا سيدنا رسول الله ﷺ بعد أن وحد قبلتنا ووحد صلاتنا ووحد كلمتنا على كلمة سواء "لا إله إلا الله محمد رسول الله" كلمة تجمع ولا تفرق ،وتوحد ولا تشتت ، فإذ بنا تركنا كل ذلك ورائنا ظهرياً ولم نستمع لكلام الله تعالى ولا لكلام رسوله حتى أصبحنا في هذا البلاء الذي نحن فيه, والذي ندعو الله أن يزيله و لا ندعوه سبحانه أن نصبر عليه؛ فإن الصبر على هذا البلاء من الفرقة أمر لا يقره الله ولا يحبه رسوله ولا المؤمنون.

قال تعالى ﴿ واعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً ولا تَفَرَّقُوا واذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إخْوَاناً وكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ فجعل خلاف الاعتصام بحبل الله على سبيل الوحدة طريقاً للضلال والهلاك وجعله على شفا حفرة من النار .

آيتان تعوض قيام الليل وتفرج همك وتجعل دعائك مقبول.. أوصى النبي بهما

لماذا لا نقول البسملة في سورة التوبة؟ كثيرون لا يعرفون السبب

أجمل دعاء تبدأ به يومك .. ردده كل صباح يفتحها الله عليك

هل ذنوب الخلوات تمنع الرزق والزواج ؟.. احذر 5 عقوبات تصيبك

علمنا الله ورسوله الاتحاد, وكثير من الناس ما يسأل لما تقولوا هذا ؟ وهل يتأثر الناس به؟ الكلمة ولو كانت بسيطة متى خرجت لله وبأمر الله ؛ فإن الله يسمّع بها العالمين إلى يوم الدين؛ وعندكم مثالكم الأعظم ونبيكم الأكرم ﷺ وقد أتى وحده فتكلم بالكلام الصدق فإذ به أكثر الناس تبعاً إلي يوم الدين ، وإذ به قد رفع الله له ذكره وأعلى شأنه وجعل أتباعه أكثر أتباع دين على وجه الأرض وعلى مر العصور ،نبيكم وهو الصادق المصدق الذي كان له قلب هو جوهر القلوب وكانت له روح هي سيدة الأرواح, لما تكلم من قلبه كلمة طيبة خرجت للعالمين بصدق لوجه الله تعالى أثرت في الناس ؛ أثرت فيهم وهزتهم عبر العصور وعلى كر الدهور وفي كل مكان وفي كل الأحوال. 

ادعوا إلى الوحدة وإلى تأليف الصفوف فينتهي النزاع والخصام بين الناس فيما بينهم, ويقل الخصام والنزاع بين الدول التي تنتمي إلى دين واحد, وها هو عدونا يرتع من كثرة فرقتنا وقلة حيلتنا يضرب هذا وذاك, ويأخذ من هذا ويأخذ من هذا ،وكل عناصر الوحدة موجودة بين المسلمين إلا أن عناصر الفرقة في الواقع أكثر, فالأمر مرده إلينا ونحن أصحاب الرأي العام, وها هو في ديننا وما زلنا مؤمورين به ﴿ ومَا وصَّيْنَا بِهِ إبْرَاهِيمَ ومُوسَى وعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ ولا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ﴾ كلام يكتب بالإبر على مأقي البصر, يكتب بالذهب ليعلق كشعار وبرنامج للمسلمين ﴿ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ ولا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى المُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إلَيْهِ مَن يَشَاءُ ويَهْدِي إلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴾هذا هو الذي أُمرنا به من ربنا عبر العصور أن نقيم الدين وألا نتفرق فيه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه بعد قفزة جنونية|أسعار الذهب تتراجع بعد قرار المركزي وعيار21 مفاجأة

80 ألف جنيه والتنفيذ من اليوم فورًا|مفاجأة بشأن قرار البنك المركزي الجديد

المتر بـ 50 جنيها| مفاجأة لملايين المصريين بشأن قانون التصالح خلال أيام

الكليوباترا بكام عندك| شعبة الدخان تحسم أسعار السجائر الحقيقية ..وهذا مايحدث بالسوق.. تفاصيل

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

العلبة بـ 135 جنيه.. أحمد موسى يعلن مفاجأة صادمة بشأن أسعار السجائر

كيف تصلي على النبي 100 ألف مرة في اليوم؟.. لن تستغرق دقيقة

رسميًا.. طلاق هنا الزاهد من أحمد فهمي

ترشيحاتنا

وزارة التضامن تتابع صرف مساعدات تكافل وكرامة للمستحقين

إسرائيل اعتقلت 57 فلسطينيا من الضفة الغربية خلال الليل

بسعر 3400 جنيه..هاتف شاومي Redmi 12 الأفضل اتباع منه 3 مليون هاتف

التعليق الأول للاتحاد الدولي للهلال والصليب الأحمر على اقتحامات الاحتلال للمستشفيات

علامات تشير إلى الإصابة بمرض كرون.. انتبهوا

بعد التنازل.. متى يتم الإعلان على المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم السكري بدون جراحات في وقت قياسي..كيف فعل ذلك؟

الكليوباترا بكام عندك| شعبة الدخان تحسم أسعار السجائر الحقيقية ..وهذا مايحدث بالسوق.. تفاصيل

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحليب مع العسل على الريق؟

أسعار السكر اليوم| إجراء حكومي لحل الأزمة.. و27 جنيهًا للكيلو بهذه المنافذ

فيديو

بالتزامن مع اقتحام مستشفى الشفاء.. قصة ممرضة مزيفة استغاثت من حماس «فيديوجراف»

قصة حب فؤاد خليل ورفض طلب زواجه بسبب الفن

أحمد فؤاد خليل يكشف بداية مشوار والده الفني

مقطع فيديو لطفلة بكماء تنطق بعد سنوات من المعاناة لسبب غير متوقع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ