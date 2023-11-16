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رئيس التحرير
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رئيس مركز القدس للدراسات: الهدف الأساسي للاحتلال الصهيوني هو حرق غزة

الدكتور أحمد رفيق
الدكتور أحمد رفيق عوض

أكد الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز إدارة القدس للدراسات المستقبلية، إن الهدف الأساسي للاحتلال الصهيوني هو حرق غزة و جعلها مكان غير قابل للحياة، معقبا: "بعد 40 يوم من القصف المجنون و المتوحش تدمر كل شيء".

وأضاف "عوض"، خلال مداخلته عبر ZOOM من رام الله، ببرنامج "أخر النهار" المذاع على شاشة النهار من تقديم الإعلامي تامر أمين، إسرائيل حولت الهدف المدني إلى هدف عسكري و قُبل ذلك، منوها إلى أنه بعد مرور 40 يوم لم تستطع إسرائيل أن تحصل على استسلام لا بالمقاومة أو الشعب الفلسطيني على الإطلاق.

ونوه رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية، إلى أن إسرائيل فرضت على المنصات الإعلامية الكبرى أفكارها و أصبح العالم لا يدين قتل المدنيين، موضحا أن نتنياهو يعتبر هذه الحرب أخيرة فهو يقاتل على سمعته و تاريخه و يريد ان يعود لدولته زعيم وطني و تاريخي و ليس سجين قومي تاريخي، فهو يريد أن يقدم و يحقق إنجاز كبير كتوقيع أخير لحياته المهنية كزعيم سياسي.

نتنياهو يتصرف كمجنون

وتابع، "نتنياهو يتصرف عمليا كمجنون، و كل ما يفعله في قطاع غزة هو جنون"، لافتا إلى أن بعد 40 يوم إلا أن جيش إسرائيل لم يستطع أن ينتصر على الشعب الفلسطيني.

غزة إسرائيل الشعب الفلسطيني نتنياهو أحمد رفيق عوض الاحتلال الصهيوني

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