عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

وحش الفئة المتوسطة .. سوق الهواتف يستعد لعملاق شاومي Redmi K70 Pro

سلسلة هواتف شاومي
سلسلة هواتف شاومي Redmi K70

تستعد شركة شاومي الصينية لإطلاق سلسلة هواتفها المميزة Xiaomi Redmi K70 المخصصة للفئة المتوسطة، حيث تضم الهواتف مواصفات فائقة أبرزها واحد من أفضل معالجات شركة كوالكوم الأمريكية. 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف شاومي Redmi K70 Pro الأفضل في السلسلة سيحصل على معالج Snapdragon 8 Gen 3 والذي يعد أفضل معالج لهواتف الأندرويد في الوقت الحالي، فيما سيحصل Redmi K70 على معالج Snapdragon 8 Gen 2.  

وسيحتوي هاتف شاومي Redmi K70 على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، وسيأتي Redmi K70 Pro  على بطارية بسعة 5120 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 120 وات، مما يضمن الحد الأدنى من وقت التوقف عن العمل للمستخدمين. 

وستأتي سلسلة هواتف شاومي Redmi K70 مثبتة مسبقًا مع نظام التشغيل Android 14 المرتقب والمستند إلى واجهة المستخدم للسوفت وير HyperOS، حيث يعد هذا التكامل السلس بتجربة مستخدم سلسة وبديهية، مما يوفر للمستخدمين أحدث الميزات والتحسينات.

 

وستحصل سلسلة هواتف شاومي Redmi K70 على تصميم ذات شاشة مسطحة ذات حواف رفيعة تحيط بفتحة مثقوبة محاذاة للوسط، مع وحدة كاميرا مستطيلة على اللوحة الخلفية،مع وجود ثلاثة مستشعرات للكاميرا ووحدة فلاش LED. 

Xiaomi Redmi K70 Redmi K70 شاومي هواتف شاومي معالجات شركة كوالكوم الأمريكية شاومي Redmi K70 Pro أفضل معالج لهواتف الأندرويد أفضل هواتف الأندرويد Redmi K70 Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لمحلات الذهب

العلبة بـ 135 جنيه.. أحمد موسى يعلن مفاجأة صادمة بشأن أسعار السجائر

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

رسميًا.. طلاق هنا الزاهد من أحمد فهمي

القائمة الكاملة.. أسعار السجائر الجديدة اليوم بعد الزيادة الأخيرة

الحد الأدنى من 50 جنيها.. سعر متر التصالح في مخالفات البناء

ننشر ضوابط إتمام التصالح في مخالفات البناء

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 16-11-2023

ترشيحاتنا

مش فستان فرح.. بسمة داوود تثير الجدل فى حفل زفافها

أمير هشام: اتجاه لتجديد عقد عواد وأوباما ومحمود علاء وتأجيل موقف عبدالغني وروقا

سي إن إن: لا دليل على اكتشاف إسرائيل لأنفاق تحت مستشفى الشفاء

تيسيرات جديدة في قانون التصالح في مخالفات البناء|فيديو

اصطدام سيارة بحاجز قرب السفارة الإسرائيلية في طوكيو

حملة السيسي: مرشحنا لم يتخذ أزمة فلسطين قضية انتخابية بل وطنية إنسانية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك مختلف.. غادة عبد الرازق تستعرض رشاقتها | شاهد

طليقة الفيشاوى تثير الجدل بصورة سيلفي

مكشوف الظهر.. دينا داش تثير الجدل فى خطوبة شقيقها الأكبر

ملابس غريبة.. نوال الزغبي تثير ضجة بظهورها

فيديو

مقطع فيديو لطفلة بكماء تنطق بعد سنوات من المعاناة لسبب غير متوقع

مقطع فيديو لسائحة في كولومبيا تفقد حياتها لسبب غير متوقع.. شاهد

قلوبنا معكم .. كلمات حزينة من كاظم الساهر على أحداث غزة

وزير الدفاع يطالب بوقف التصعيد في غزة وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ