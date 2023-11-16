وحش الفئة المتوسطة .. سوق الهواتف يستعد لعملاق شاومي Redmi K70 Pro

تستعد شركة شاومي الصينية لإطلاق سلسلة هواتفها المميزة Xiaomi Redmi K70 المخصصة للفئة المتوسطة، حيث تضم الهواتف مواصفات فائقة أبرزها واحد من أفضل معالجات شركة كوالكوم الأمريكية.

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف شاومي Redmi K70 Pro الأفضل في السلسلة سيحصل على معالج Snapdragon 8 Gen 3 والذي يعد أفضل معالج لهواتف الأندرويد في الوقت الحالي، فيما سيحصل Redmi K70 على معالج Snapdragon 8 Gen 2.

وسيحتوي هاتف شاومي Redmi K70 على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، وسيأتي Redmi K70 Pro على بطارية بسعة 5120 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 120 وات، مما يضمن الحد الأدنى من وقت التوقف عن العمل للمستخدمين.

وستأتي سلسلة هواتف شاومي Redmi K70 مثبتة مسبقًا مع نظام التشغيل Android 14 المرتقب والمستند إلى واجهة المستخدم للسوفت وير HyperOS، حيث يعد هذا التكامل السلس بتجربة مستخدم سلسة وبديهية، مما يوفر للمستخدمين أحدث الميزات والتحسينات.

وستحصل سلسلة هواتف شاومي Redmi K70 على تصميم ذات شاشة مسطحة ذات حواف رفيعة تحيط بفتحة مثقوبة محاذاة للوسط، مع وحدة كاميرا مستطيلة على اللوحة الخلفية،مع وجود ثلاثة مستشعرات للكاميرا ووحدة فلاش LED.