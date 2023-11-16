حكاية "أم يوسف" أقدم مكوجية بالخيامية.. قصة ولا في الخيال

تكافح السيدة أم يوسف لتساعد زوجها من أجل كسب لقمة العيش بالحلال، وتعتبر أول مكوجية في منطقة الخيامية

كشفت أم يوسف مكوكجية التي تبلغ من العمر 43 سنة

وقالت أم يوسف " لصدي البلد " إن زوجها هو الذي اختار هذا المشروع، حيث أسس هذا المشروع ثم تعلمت هي منه هذه المهنة وأصبحت تمارسها هي لمساعدته.

واستطردت أم يوسف أنها تبدأ يومها في العمل من بعد صلاة الظهر حتى الساعة العاشرة مساء، مضيفة: الشغل يتعبني بس الرزق محتاج تعب

أضافت أم يوسف إلى أنها لاقت قبولا كبيرا من قبل أهل منطقتها، فهم يشجعونها كثيرا، و أضافت أنا فخورة جدا بنفسي ومبسوطة بمهنتي لإني مش بعمل حاجة غلط، الشغل مش عيب، مفيش أحلى من لقمة العيش اللي الواحد بيتعب ويشقى فيها.



و استطردت أم يوسف أنها اضطرت للنزول كي تساعد زوجها أنها قامت بالكثير من المشاريع بقالة ، محل خضار ، محل سمين لكنها لم تستمر

موجهة نصيحة للسيدات: طول ما انتي قادرة تشتغلي وتساعدي انزلي اشتغلي وساعدي زوجك.

وأضافت أم يوسف أن أبناءها يساعدونها، وهم فخورين بها ويساعدوها في كل شيءو انها تعمل مع زوجها و أبنها

و تحدثت ام يوسف أن مهنة المكوجية هي مصدر رزقها الوحيد



و أختتمت ام يوسف نفسي اذور بيت ربنا و اعمل حج و عمره