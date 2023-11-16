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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منسق التحالف الوطني: السيسي نجح في إنقاذ الدولة المصرية وإعادتها للطريق الصحيح

مؤتمر جماهيري لحزب
مؤتمر جماهيري لحزب حماة الوطن بالإسكندرية

أكد المهندس إيهاب زكريا، منسق التحالف الوطني بالإسكندرية عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي، نجح في إنقاذ الدولة المصرية، وإعادتها للطريق الصحيح في ثورة 30 يونيو.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته أمانة الإسكندرية بحزب حماة الوطن مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر انعقادها أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.

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وأشار زكريا بدور التحالف الوطني لدعم وإيصال المساعدات إلى غزة في أزمتها الأخيرة والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، مطالبًا من المواطنين دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والنائب أحمد العوضي، نائب رئيس حزب حماة الوطن، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والنائب عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، ومحمد مجاهد أمين عام حزب حماة الوطن بالإسكندرية، والنائب إيهاب زكريا، عضو مجلس الشيوخ، ومنسق التحالف الوطني بالإسكندرية، والنائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورئيس نادي الإتحاد السكندري محمد مصيلحي، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء الحملة الانتخابية للمرشح عبدالفتاح السيسي.

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