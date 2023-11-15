المستشار محمود فوزى: عمال مصر ملح الأرض وأساس التنمية والإنتاج

أعلن مؤتمر نقابة الصجافة والطباعة والاعلام برئاسة مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر التأييد الكامل للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الاتتخابات الرئاسية المقرر اجرائها شهر ديسمبر المقبل والتبرع بمبلغ ١٠٠ الف جنيه لعمال غزة وتم تسليم الشيك لحياة كريمة.

ورد المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الرئاسية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح الرئيسى محييا عمال مصر واصقا اياهم بملح الارض وأساس التنمية والانتاج ومؤسسى البنيية التحتية والرئسيية للبناء والعمران بالجمهورية الجديدة.

شدد على أن موقف الرئيس السيسى من القضية الفلسطينية ليس بجديد فهو نابع من مواقف ومعلومات ودراسات فالرئيس رافضا لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الغلسطنين او المساس بأرض سيناء .

وأكد المستشار محمود فوزى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحقوق العمالية وكافة معطياتها حيث وجه بسرعة الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد من خلال حوار مجتمعى متكامل الاطراف ؛مؤكدا انحياز الرئيس لفرسان الانتاج من خلالال الزيادات المتكررة للحد الادنى للاجور والعلاوات.

قال المستشار محمود فوزى أن الرئيس اولى اهتماما بالغا بتدريب الشباب ودمجهم بسوق العمل المتطور وأيضاا بدور المرأة ودمجها بأسواق العمل وعدم التمييز بين الجنسين لافتا ان الفترة المقبلة ستشهد خريطة جديدة وانطلاقة قوية لمنظومة التصنيع وذلك بعد الانتهاء من اعمال البنية التحتية والأساسية لكافة الاعمال مما سيوفر فرص عمل عديدة.

شدد المستشار محمود فوزى على أن الدستور المصرى راعيا أساسيا لحقوق العمال من حيث تمثيلهم الاساسى بالمجالس النيابية مطالبا العمال بالمشاركة باالانتخابات الرئاسية من اليوم الاول وفى الساعات الاولى من لحظة انطلاق الانتخابات .

اأكد ان النزول لصناديق الاقتراع العالم سيكون رسالة متحضرة تحمل معانى الاصطفاف خلف القيادة السياسبة مؤكدا أن مباشرة الحقوق السياسية واجب وطنى مقدس .

وسلم " البدوى " وثيقة باسم عمالل مصر قدمتها نقابة الصحافة والطباعة والاعلام للمستشار محمود فوزى تتضمن اطلاق مبادرة " صنع فى مصر ' وعام 2024 عاما الصناعة وإنشاء المجلس الاقتصادى والاجتماعى الذى يقوم على الثلاثية في إيجاد الحلول السريعة المبتكرة لقضايا العمل والعمال.وأيضا اصدار حزمة من التعديلات التشريعية وفي مقدمتها مشروع قانون العمل الذى يقضي بإنشاء المحاكم العمالية بكافة درجات التقاضي على غرار محاكم الأسرة والاقتصادية وجرائم النقل. واشاء مركز للوساطة والتحكيم بوزارة العمل يهدف إقامة علاقات مستقرة عند فض النزاعات بين طرفي العمل بالاضافة لاشاء هيئة وطنية للتدريب المهني على أن تكون تابعة لمجلس الوزراء ويكون هدفها رسم سياسات واستراتيجيات التدريب المهنى ذات المهارة العالمية.

أكدت الوثيقة انشاء مجلس أعلى للتشغيل على أن يتولى وضع سياسة للتخطيط وتشغيل العمالة في الداخل والخارج وذوي الاحتياجات الخاصة والعمالة غير المنتظم واعادة النظر في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 983 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي للأجور والنص على إلزامية قراراته على جميع منشآت العمل ويتم مراجعتها سنويا بدلا من 3 سنوات.

شدد " البدوى ' على ان الدفاع عن الوطن يكون بالخروج للمشاركة بكثافة فى الانتخابات الرئاسية؛ مؤكدا ان التكامل العربى هوأبلغ رد على الاكاذيب التى تروجها وسائل الاعلام الاسرائيلية ضد مصر والعالم العربى.

واكد د. أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات رئيس انحاد العمال الاسبق اصطفاف الحركة العمالية والتعاونية خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ مؤكدا أن انتخاب الرئيس السيسى مسئولية وطنية.

وتناول د.طلعت عبد القوى رئيس اتحاد الجمعيات الاهلية عضو مجلس النواب بمجموعة سرد كم المشروعات القومية التى شهدتها مصر فى كل المسارات وعلى كافة الاصعدة ومن أبرزها مشروع "حياة كريمة" الذى استفاد من خدماته ٥٨ مليون مصري فى ٤٥٠٠ قرية مصرية .

وكان المؤتمر الذى عقد بالقاعة الكبرى بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر شهد حصور د. عبسى الشريف عضو مجلس الشيوخ ؛ وعادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب؛ رئيس نقابة المالية والضرائب والجمارك؛ وعيد مرسال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس نقابة الزراعة؛ وعلى عبد الوهاب رئيس نقابة النيابات والمحاكم وعلى عبد الباسط رئئيس نقابة الخدمات الصحية؛ ومحمد حنفي رئيس نقابة الاتتصالات؛ وحسام حنفى امين صندوق نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية ؛ وجميع رؤساءواعضاء اللجان النقابية التابعة لنقابة الثحافة والطباعة والاعلام والثقافة والآثار.

شهدت فاعليات المؤتمر تلاوة من آيات القرآن الكريم والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة وتسلم المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، وثيقة عمال مصر من مجدى البدوي رئيس المؤتمر.