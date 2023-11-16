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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رسالة قصيرة ومؤلمة من طفلة عن الأوضاع في غزة.. ماذا قالت؟

رسالة قصيرة ومؤلمة
رسالة قصيرة ومؤلمة من طفلة عن الأوضاع في غزة..ماذا قالت؟

مع استمرار جرائم الاحتلال الإسرائلي تجاه أطفال وشيوخ ونساء ورجال وشباب قطاع غزة على مدار 40 يومًا يزداد شعور الأطفال حول العالم بانعدام إنسانية البشر من حولهم. 

آلاف المشاهد المفجعة والمؤلمة شاهدها الأطفال حول العالم توثق بعضًا ممن يحدث للصغار من نفس فئاتهم العمرية على أرض فلسطين بين من يقصف فوقه بيته أو مدرسته أو دور عبادته فجأة وبين من يستهدف أثناء تلقيه العلاج مع حصار في العلاج والمياه والأكل والدواء.

“في غزة بخير، طموننا عنكم”.. كلمات سمعتها طفلة من أحد المقاطع الغنائية على التلفيزيون لتعلق في مقطع فيديو وثقته لها عائلتها: “كيف غزة بخير، غزة مو بخير، كيف أطفال غزة بيموتوا، واحنا بخير، لا احنا مو بخير”. 

غزة اليوم 

أكدت الدكتورة عبير عطيفة، المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن الأحوال في غزة تتدهور بشكل مستمر، قائلة: "الحياة أصبحت جحيم في غزة و اللي بيموت بيرتاح".

وأوضحت "عطيفة"، خلال مداخلتها ببرنامج "أخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين على قناة النهار، أن غزة الأن ليس بها طعام أو ماء، بالإضافة إلى أن جميع المستشفيات خارج الخدمة و المخابز توقفت عن العمل.

وأضافت "عطيفة"، أن الوضع شديد الصعوبة بقطاع غزة و الحياة بها شلل تام هناك، منوهة إلى أن بالأمس كانت هناك إدخال للمساعدات عن طريق شاحنات من معبر رفح، و لكن ليس هناك شاحنات متوفر بها وقود لدى فلسطين لتدخل بها، مشيرة إلى أن هناك 130 مخبز خرجوا عن الخدمة بسبب وقف الوقود و المخزون لدى المحلات التجارية انتهى تماما.


ولفتت، إلى أن قطاع غزة كان يدخله 100 شاحنة محملة بالغذاء يوميا للجانب التجاري، معقبة: "هناك عجز و فجوة كبيرة في المواد الغذائية بقطاع غزة بأكمله". 

 

 

 

 

 

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