أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط جديد على موقعها الرسمي على الإنترنت، يخص امتحانات الثانوية العامة 2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذا الرابط ، هو رابط الترشح للعمل كرئيس لجنة ومراقب أول في امتحانات الثانوية العامة 2024.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: “يمكن الآن لأعضاء هيئة التدريس في جامعة جميع المدارس ، الدخول على رابط الترشح للعمل رئيس لجنة ومراقب أول في امتحانات الثانوية العامة 2024 و تسجل البيانات من خلال الضغط على”:

https://thanwya-teach.emis.gov.eg/

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تسجيل البيانات على رابط الترشح للعمل رئيس لجنة ومراقب أول في امتحانات الثانوية العامة 2024 ، يكون باستخدام البريد المدرسي الموحد.

ووفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط إنشاء الحساب المدرسي الموحد للخدمات الإلكترونية https://office365.emis.gov.eg لمن يرغب فى إنشاء بريد موحد للتمكن من الدخول على رابط الترشح للعمل رئيس لجنة ومراقب أول في امتحانات الثانوية العامة 2024 ، لتسجيل استمارة المشاركة فى أعمال الامتحانات والترشح لوظيفة رئيس لجنة ومراقب أول بامتحانات الثانوية العامة 2024.

كما أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على رابط الترشح للعمل رئيس لجنة ومراقب أول في امتحانات الثانوية العامة 2024 ، فيديو يوضح كيفية وخطوات التسجيل للعمل كرئيس لجنة ومراقب أول في امتحانات الثانوية العامة 2024.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات مشددة لجميع مديري مديريات التربية والتعليم بجميع محافظات الجمهورية ، بضرورة حث كل من ينطبق عليه شروط الترشح للمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2024 ، على تحديث وتسجيل بياناتهم على موقع وزارة التربية والتعليم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن التسجيل على رابط تحديث البيانات الخاصة بالمشاركين في اعمال امتحانات الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم ، لا يقتصر فقط على العاملين بالمدارس والادارات التعليمية التابعة لكل مديرية تعليمية ، بل تنطبق أيضا على العاملين بالمديرية مادامت تنطبق عليهم الشروط وذلك أسوة بالعام الماضي.

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من أنه سيتم مساءلة كل من تنطبق عليه شروط التسجيل على رابط تحديث البيانات الخاصة بالمشاركين في اعمال امتحانات الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم ، ولم يقم بالتسجيل وطبع الاستمارة وتقديمها في الموعد المحدد.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تهتم بتسجيل أكبر عدد ممكن من المرشحين للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل للجان سير امتحانات الثانوية العامة 2024 ، وذلك حتى يمكن تكوين قاعدة بيانات للمرشحين لتلك الأعمال لتيسير عملية التوزيع حرصاً على راحة المرشحين.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

وكانت قد حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 ، وذلك في بيان رسمي أصدرته اليوم.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم السبت 15 يونيو 2024.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على عدم تغيير قواعد ومواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024، مؤكداً أنها مثل العام الماضي من حيث الأسئلة الموضوعية وأسئلة الإختيار من متعدد، والمبنية على قياس نواتج التعلم، لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب".

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تصريحاته عن الثانوية العامة قائلا: "إننا نعمل جميعا فى ملف تطوير مرحلة الثانوية العامة لصالح الطلاب والوطن، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بإجراء حوار مجتمعي قبل اتخاذ أية قرارات ليعلم أولياء الأمور بما يحدث فى هذا الملف الهام، وعدم مفاجئة الطلاب بأية قرارات قد تسبب لهم ضغوط عصبية عليهم وعلى أسرهم.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن تطوير ملف الثانوية العامة يجب أن يواكب الثورة الصناعية والتكنولوجية والتحول الرقمى والذكاء الاصطناعي، ويكون مبنى على فهم المعلومة وعدم الحفظ، وبناء شخصيته، واستقلاليته، لذا يجب إعادة النظر فى المناهج ونظام التقييم، وهو ما قام به المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، بمشاركة المراكز المتخصصة، فضلا عن دراسة آليات القبول فى الجامعات بالشراكة مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، بالإضافة إلى الإسراع فى التعليم فى هذه المرحلة وطرح عدة مسارات للطالب للاختيار منها.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن فكرة تعدد المحاولات تأتي للقضاء على الرهبة من جانب طلاب الثانوية العامة وجانب الأسر نتيجة لامتحان الفرصة الوحيدة التي يتحدد بناء عليها مستقبل الطالب، مشيرًا إلى أن تعدد المحاولات متاح بكل النظم التعليمية الدولية وكذلك مدارسنا الدولية، وسيراعى عند تطبيقه الشفافية والنزاهة والعدالة.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يجب أن يكون متاح للطالب حرية الاختيار وإتاحة مسارات أمامه يختار منها المسار الذي يتناسب مع ميوله وقدراته بالإضافة إلى إمكانية تغييره للمسار.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم عقد حوار مجتمعي قوي يشارك فيه خبراء محليين ودوليين وأصحاب المصلحة بما فيهم أولياء الأمور والطلاب؛ لنكون مطمئنين لتطبيق نظام الثانوية العامة ، مؤكدًا أن الوزارة لن تجازف أبدًا بتطبيق نظام لا يناسب الطلاب لأن مصلحتهم هي هدفنا الأساسي وهذا لن يتم إلا بعد وجود أريحية تامة لتطبيقه لأن الدولة المصرية تعمل لصالح أبنائها ولصالح أسرهم.