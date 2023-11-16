عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعره تحت 6000 جنيه.. تسريبات تكشف عن هاتف Note 13 الخارق

سعره تحت 6000 جنيه..تسريبات
سعره تحت 6000 جنيه..تسريبات تكشف عن هاتف Not

كشفت قائمة جديدة على موقع China Telecom عن أول نظرة لنا على هاتف Redmi Note 13R Pro القادم من Xiaomi.

 

يتميز الهاتف بشاشة مقاس 6.67 بوصة يُفترض أنها تتميز بشاشة OLED بدقة FHD + ومعدل تحديث 120 هرتز. نحصل أيضًا على تأكيد على 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من التخزين بالإضافة إلى بطارية 5000 مللي أمبير في الساعة ونظام Android 13 على جانب البرنامج.

سعره تحت 6000 جنيه..تسريبات تكشف عن هاتف Note 13 الخارق

يبلغ قياس Redmi 13R Pro 161.11 × 74.95 × 7.73 مم ويبلغ وزنه 174 جراما. 
تؤكد قائمة China Mobile على وجود كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل في الخلف والتي يرافقها وحدة مساعدة بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

بسعر 3400 جنيه..هاتف شاومي Redmi 12 الأفضل اتباع منه 3 مليون هاتف

أفضل موبايل سامسونج للشباب في 2023 بسعر مناسب

وبناءً على التسريبات، سيتم إطلاق الهاتف مع معالج Dimensity 6080 من MediaTek. يبلغ سعر إصدار 12 / 256GB  (275 دولارًا) أي أقل من 6000 جنيه مصري، ومن المتوقع إطلاق Redmi Note 13R Pro في 20 نوفمبر في الصين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه بعد قفزة جنونية|أسعار الذهب تتراجع بعد قرار المركزي وعيار21 مفاجأة

80 ألف جنيه والتنفيذ من اليوم فورًا|مفاجأة بشأن قرار البنك المركزي الجديد

المتر بـ 50 جنيها| مفاجأة لملايين المصريين بشأن قانون التصالح خلال أيام

كيف تصلي على النبي 100 ألف مرة في اليوم؟.. لن تستغرق دقيقة

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وبعض المحافظات لهذا السبب

الكليوباترا بكام عندك| شعبة الدخان تحسم أسعار السجائر الحقيقية .. وهذا مايحدث بالسوق.. تفاصيل

تطور عاجل في غرامة كهربا مع الزمالك| إعرف الحكاية

أسعار السكر اليوم| إجراء حكومي لحل الأزمة.. و27 جنيهًا للكيلو بهذه المنافذ

موضوعات متعلقة

بسعر 3400 جنيه..هاتف شاومي Redmi 12 الأفضل اتباع منه 3 مليون هاتف

لو بيهنج منك.. طريقة تنظيف اللاب توب بطريقة صحيحة

لو إنت طالب.. إزاي تستفيد من الذكاء الاصطناعي بشكل كبير

بعد إطلاقه بأيام..أحدث هاتف رائد من Vivo بخصم يقترب من 2000 جنيه

نصائح ذهبية هتخلي الموبايل يعيش معاك أطول فترة ممكنة

لو شاشة موبايلك فيها خدوش هتعرف تصلحها بمعجون أسنان فقط..الطريقة هنا

موبايل الغلابة.. أرخص موبايل Infinix في 2023

العالم ينتظر.. لمن اليد العليا الفترة القادمة: أمريكا أم الصين؟

ترشيحاتنا

أول رد فعل لكهربا بعد تطورات ملف الغرامة.. شاهد

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الانسان: تفشي الأوبئة والجوع في غزة أمر حتمي

بطلب معالجة رجلي.. ليه البتر؟ الطفل الفلسطيني يعالج في مصر بأمر السيسي

طفلة إندونيسية تطالب والدتها ببيع سيارتها للتبرع لفلسطين.. شاهد ردة الفعل

بعد مطالبتها بوصاية أممية.. إسرائيل تعارض المقترح الألماني بشأن غزة

مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يطالب بتحقيق دولي في جرائم الحرب بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختفاء ابن الرئيس الإسرائيلي في غزة| هل مات أم وقع في الأسر ؟.. هذا ما قالته أمه

طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم السكري بدون جراحات في وقت قياسي..كيف فعل ذلك؟

الكليوباترا بكام عندك| شعبة الدخان تحسم أسعار السجائر الحقيقية .. وهذا مايحدث بالسوق.. تفاصيل

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحليب مع العسل على الريق؟

فيديو

دموع حقيقية.. تمثال السيدة مريم العذراء يبكي داخل إحدى الكنائس المكسيكية

بالتزامن مع اقتحام مستشفى الشفاء.. قصة ممرضة مزيفة استغاثت من حماس «فيديوجراف»

قصة حب فؤاد خليل ورفض طلب زواجه بسبب الفن

أحمد فؤاد خليل يكشف بداية مشوار والده الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ