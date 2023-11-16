كشفت قائمة جديدة على موقع China Telecom عن أول نظرة لنا على هاتف Redmi Note 13R Pro القادم من Xiaomi.

يتميز الهاتف بشاشة مقاس 6.67 بوصة يُفترض أنها تتميز بشاشة OLED بدقة FHD + ومعدل تحديث 120 هرتز. نحصل أيضًا على تأكيد على 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من التخزين بالإضافة إلى بطارية 5000 مللي أمبير في الساعة ونظام Android 13 على جانب البرنامج.

سعره تحت 6000 جنيه..تسريبات تكشف عن هاتف Note 13 الخارق

يبلغ قياس Redmi 13R Pro 161.11 × 74.95 × 7.73 مم ويبلغ وزنه 174 جراما.

تؤكد قائمة China Mobile على وجود كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل في الخلف والتي يرافقها وحدة مساعدة بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

وبناءً على التسريبات، سيتم إطلاق الهاتف مع معالج Dimensity 6080 من MediaTek. يبلغ سعر إصدار 12 / 256GB (275 دولارًا) أي أقل من 6000 جنيه مصري، ومن المتوقع إطلاق Redmi Note 13R Pro في 20 نوفمبر في الصين.