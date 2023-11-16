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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم الخميس 16-11-2023 في الأسواق

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

شهدت أسعار الأسماك استقرارا ملحوظا صباح اليوم الخميس 16-11-2023؛ وسجل سعر كيلو الجمبري جامبو نحو 480 جنيها، فيما بلغ سعر كيلو قشر بياض 110 جنيهات.

ويقدم موقع صدي البلد تقريرا حول أسعار الأسماك اليوم الخميس 16-11-2023 في الأسواق، والتي جاءت  كالتالي:

سجل سعر السمك البلطي بين 65 و69 جنيها للكيلو.

سجل سعر البلطي الأسواني بين 20 و60 جنيها للكيلو.

سجل سعر المكرونة السويسي بين 70 و110 جنيهات للكيلو.

سجل سعر الكابوريا بين 40 و210 جنيهات للكيلو.

سجل سعر الجمبري الجامبو بين 320 و400 جنيه للكيلو.

سجل سعر الجمبري جامبو بين 410 و480 جنيها للكيلو.

سجل سعر الكاليماري بين 190 و300 جنيه للكيلو.

سجل سعر الوقار بين 80 و120 جنيها للكيلو.

سجل سعر سمك السردين المجمد بين 35 و75 جنيها للكيلو.

سجل سعر سمك الماكريل المجمد بين 60 و90 جنيها للكيلو.

اسعار الاسماك اليوم سعر كيلو السمك سعر السمك البلطي سعر السمك الماكريل سعر كيلو الجمبري

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