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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

وداعا iPhone.. بدائل أقوى وأرخص من شاومي وهواوي تقضي على أسطورة الآيفون

وداعا iPhone..بدائل
وداعا iPhone..بدائل أقوى وأرخص من شاومي وهواو

سوق الهواتف الذكية العالمي، الذي كان في حالة ركود، يظهر بوادر التعافي بسبب إطلاق طرز جديدة من الشركات المصنعة الرئيسية مثل هواوي Huawei و شاومي Xiaomi التي أطلقت طرز رائدة من الهواتف الذكية تستحق أن تنافس العملاق آيفون.

تشير الأبحاث من Zheshang Securities إلى أن السوق يخرج من مرحلة التكيف، وتلاحظ Southwest Securities انخفاضًا كبيرًا في مستويات المخزون خلال الأشهر الستة الماضية بين كبار مصنعي الهواتف الذكية وشركات المكونات، تقترب هذه المخزونات المخفضة الآن من التوازن الصحي، مما يشير إلى تعافي الصناعة قادم.

Huawei Mate 60 و Xiaomi 14 يقودان الطريق في تعافي صناعة الهواتف الذكية الصينية تتوقع Huatai Securities انتعاشًا معتدلاً في قطاعات محددة مثل اللوحات والمكونات السلبية والتخزين وبعض الوحدات والرقائق المحمولة في الربع الثالث.
من المتوقع أن يؤثر هذا التعافي بشكل إيجابي على الشركات داخل سلسلة صناعة الهواتف الذكية خلال النصف الأخير من العام.

في الربع الثالث من عام 2023، شهد سوق الهواتف الذكية الصيني انخفاضًا بنسبة 5٪ على أساس سنوي في حجم الشحن، وفقًا لـ Canalys ومع ذلك، فإن هذا الانخفاض يظهر بوادر التراجع، مما يشير إلى تعافي السوق تدريجيًا.

لعبت سلسلة Mate 60 من Huawei وسلسلة 14 من Xiaomi دورًا حاسمًا في الانتعاش الأخير لسوق الهواتف الذكية الصيني. سلسلة Mate 60، على الرغم من القيود التكنولوجية الأمريكية، كان لها تأثير كبير، حيث تنافست مباشرة مع iPhone 15 من Apple. 
في أكتوبر، حققت Huawei زيادة بنسبة 83٪ في المبيعات، بينما شهد iPhone 15 نموًا بنسبة 11٪ فقط، مما أثار تكهنات حول عودة Huawei العالمية المحتملة.

وداعا iPhone..بدائل أقوى وأرخص من شاومي وهواوي تقضي على أسطورة الآيفون

في المقابل، أدى تضاؤل الطلب على Apple في الصين إلى فتح الباب للعلامات التجارية المحلية مثل Xiaomi للاستفادة من الفرصة. 
شهدت القيمة السوقية لشركة Xiaomi تعافيًا ملحوظًا، حيث ارتفعت بمقدار 20 مليار دولار بعد انخفاضها في يونيو، مدعومة بإطلاق الهواتف الذكية الناجحة والتوسع في السيارات الكهربائية وتنويع مجالات الأعمال الأخرى. 
انعكس هذا التعافي في ارتفاع سهم Xiaomi بنسبة 60٪، مما أدى إلى تصدر مؤشر Hang Seng Tech.

لا يقتصر نجاح Xiaomi على سوق الأسهم. حققت سلسلة 14 نجاحًا كبيرًا بين المستهلكين، حيث جمعت أكثر من مليون طلب منذ إعلانها في أكتوبر. 

وداعا iPhone..بدائل أقوى وأرخص من شاومي وهواوي تقضي على أسطورة الآيفون


يشير المحللون إلى إمكانات Xiaomi للنمو ليس فقط في قطاع الهواتف الذكية ولكن أيضًا في مجال إنترنت الأشياء (IoT) ومشروعها القادم للسيارات الكهربائية.
تدعم بيانات Counterpoint Research هذا التفاؤل، حيث تسلط الضوء على Xiaomi كعلامة تجارية للهواتف الذكية الوحيدة من بين الخمسة الأوائل التي تسجل زيادات في الشحنات في أسواق رئيسية مثل الصين والهند في الربع الثالث من عام 2023.

بشكل عام، يبدو أن تعافي سوق الهواتف الذكية قادم، بمساعدة عمليات إطلاق المنتجات الجديدة هذه والتحولات الاستراتيجية من قبل اللاعبين الرئيسيين. ومع ذلك، للحصول على تعافي مستدام، ستحتاج الشركات داخل الصناعة إلى الاستمرار في التركيز على الابتكار وتعزيز جودة المنتجات وإدارة كفاءة الإنتاج وسلسلة التوريد.

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