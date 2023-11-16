إجراء الفحص الطبى الدورى الشامل بالدقهلية لـ 343 ألفا و999 طالبا

أشاد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بإنجازات إدارة الصحة المدرسية خلال أكتوبر الماضى تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغني، وكيل المديرية، مشدداً على استمرار تواجد الفرق الطبية المتخصصة داخل المدارس والحضانات.

من جانبها، كشفت الدكتورة لمياء سلامة، مدير عام الطب الوقائى، عن إجراء الفحص الطبى الدورى الشامل لنحو 343 ألفا و999 طالباً حتى الآن إلى جانب تكثيف المرور على المنشآت التعليمية لتصل إلى 2153 جولة تفقدية وعقد نحو 21 ألفا و957 ندوة تثقيفية.

وأوضحت الدكتورة ولاء السعيد، مدير إدارة السن المدرسي، أنه تم تطعيم 149 ألفا و568 طالبا ضد الالتهاب السحائي، أما فيما يتعلق بالثنائى، فقد جرى تطعيم 225 ألفا و417 طالبا.

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