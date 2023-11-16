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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن القاهرة يحقق نجاحات في مجالي مكافحة السرقات والمخدرات| تفاصيل

الشرطة
الشرطة

حققت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة العديد من النتائج الإيجابية في مجالي مكافحة السرقات والمخدرات .
 
فقد تم ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر ، حال إستقلالهما تروسيكل "بدون لوحات معدنية" قيادة أحدهما ومُحمل عليه (باب حديدى) لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الأبواب الحديدية الخاصة بأحواش المقابر بأسلوب "الخلع" وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد (6) وقائع سرقة ، وتم بإرشادهما ضبط كافة الأبواب المستولى عليها بمخزن كائن بمحل سكن أحدهما، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة .

كما تم ضبط إحدى السيدات وزوجها بدائرة قسم شرطة المقطم لقيامهما بالإستيلاء على سيارة ملك أحد الأشخاص ومساومته على إسترجاعها ، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان والسيارة وإتهمهما بإرتكاب الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي مجال مكافحة المخدرات ، تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" حال إستقلاله سيارة "ملكه" بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 3,700 كيلو جرام – فرد خرطوش وطلقتان لذات العيار).

كما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزته (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 1,100 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش – سلاح أبيض "مطواة") وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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