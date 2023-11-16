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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تدشن جائزة للرواد تقديرا لدور علمائها في عام 2023

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

اعتمد مجلس جامعة عين شمس بجلسته المنعقدة في 6 نوفمبر 2023 برئاسة  الدكتور محمد ضياء زين العابدين لائحة جائزة جامعة عين شمس للرواد  بمجالاتها المختلفة على أن يتم تفعيلها في هذا عام 2023 .

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جامعة عين شمس تدشن جائزة للرواد تقديرا لدور علمائها في العام 2023

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ومن الجدير بالذكر أن جائزة جامعة عين شمس للرواد هي جائزة  تم تدشينها تقديرا لدور علماء الجامعة الريادي والتأسيسي خلال مشوار الحياة العلمية الحافلة، وذلك إضافة لجائزة الجامعة التقديرية لكبار العلماء وكذلك جائزة الجامعة التشجيعية لشباب العلماء .

تمنح جامعة عين شمس جوائز الرواد لأحد السادة أعضاء هيئة التدريس من الرواد بواقع عدد (6 جوائز) في المجالات الآتية:
-  العلوم الأساسية 
- العلوم الطبية
-العلوم الهندسية
- العلوم الزراعية
- العلوم الإنسانية والاجتماعية
- العلوم التربوية
ويدعو مكتب الجوائز بالجامعة الراغبين من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة المعنية بسرعة استيفاء المتطلبات للراغبين في التقدم للجوائز وذلك بحد أقصى 15 ديسمبر 2023  حتى يتسنى عمل الاعتمادات المطلوبة.

للتواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس لتقديم الدعم الفنى عبر البريد الإلكتروني:
[email protected]

وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة لجوائز الجامعة يتم التعبئة للرابط
http://staff.asu.edu.eg/ar/ainshamsAwards/apply

جامعة عين شمس الدكتور محمد ضياء زين العابدين مجلس جامعة عين شمس لائحة جائزة جامعة عين شمس Jobs Education

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