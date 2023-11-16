جامعة عين شمس تدشن جائزة للرواد تقديرا لدور علمائها في عام 2023

اعتمد مجلس جامعة عين شمس بجلسته المنعقدة في 6 نوفمبر 2023 برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين لائحة جائزة جامعة عين شمس للرواد بمجالاتها المختلفة على أن يتم تفعيلها في هذا عام 2023 .

ومن الجدير بالذكر أن جائزة جامعة عين شمس للرواد هي جائزة تم تدشينها تقديرا لدور علماء الجامعة الريادي والتأسيسي خلال مشوار الحياة العلمية الحافلة، وذلك إضافة لجائزة الجامعة التقديرية لكبار العلماء وكذلك جائزة الجامعة التشجيعية لشباب العلماء .

تمنح جامعة عين شمس جوائز الرواد لأحد السادة أعضاء هيئة التدريس من الرواد بواقع عدد (6 جوائز) في المجالات الآتية:

- العلوم الأساسية

- العلوم الطبية

-العلوم الهندسية

- العلوم الزراعية

- العلوم الإنسانية والاجتماعية

- العلوم التربوية

ويدعو مكتب الجوائز بالجامعة الراغبين من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة المعنية بسرعة استيفاء المتطلبات للراغبين في التقدم للجوائز وذلك بحد أقصى 15 ديسمبر 2023 حتى يتسنى عمل الاعتمادات المطلوبة.

للتواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس لتقديم الدعم الفنى عبر البريد الإلكتروني:

[email protected]

وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة لجوائز الجامعة يتم التعبئة للرابط

http://staff.asu.edu.eg/ar/ainshamsAwards/apply