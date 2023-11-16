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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عامل وسائق يسرقان 12 شاشة كمبيوتر من جهة حكومية في أطفيح

المتهمان
المتهمان

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط عامل وسائق لقيامهما بسرقة (12 شاشة كمبيوتر) من داخل إحدى الجهات الحكومية بدائرة مركز شرطة أطفيح ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة ، وأرشدا عن المسروقات.

وفى مديرية أمن البحيرة، تم ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، تخصص نشاطهم الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة مواتير المياه بأسلوب "المغافلة" بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، وبحوزتهم "فرد محلى وطلقتين – 2 سلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 8 وقائع بدائرة القسم، وأرشدوا عن المسروقات. 

وفى مديرية أمن الوادى الجديد، تم ضبط عاطلين، مقيمان بدائرة مركز شرطة دير مواس بالمنيا، لقيامهما بسرقة رأسى ماشية "أبقار" باستخدام سيارة كانت بحوزتهما من إحدى الأراضى الزراعية بدائرة مركز شرطة الداخلة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية التشكيلات العصابية العناصر الإجرامية امن الجيزة امن البحيرة تشكيل عصابى جرائم السرقات

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