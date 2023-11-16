التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جيبوتي بتصفيات المونديال

تقام مباراة مصر وجيبوتي اليوم، في تصفيات كأس العالم بإستاد القاهرة وبحضور جماهيري، وتنطلق المباراة في الساعة السادسة مساءً على أن يتم بثها عبر قناة “أون تايم سبورتس”.

ويقود محمد صلاح تشكيل منتخب مصر المتوقع في افتتاح مباريات الفراعنة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. .

تشكيل منتخب مصر المتوقع يتضمن كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - علي جبر - محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي - محمد النني - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد.

لعب منتخب مصر المباراة الودية الأخيرة ضد الجزائر بنفس التشكيل المتوقع لمباراة اليوم أمام جيبوتي.